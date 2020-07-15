Молодожёнам в ЗАГС можно без масок

Гатчинский район остается в «красной» зоне (вместе со Всеволожским и Тосненским районами), но часть ограничений снимается и здесь.

Важное изменение, касающееся ношения защитных масок и респираторов: теперь без них можно находиться во время торжественных церемоний регистрации брака, занятий в фитнес-клубах и бассейнах, в банях и кафе. Что касается ношения масок в парикмахерских и салонах красоты, то без них можно находиться лишь в тех случаях, когда невозможно оказать услугу посетителю в маске.

Новым постановлением разрешена деятельность бань территории всей Ленинградской области без ограничений.

В части торговой деятельности ранее принятые ограничительные меры сохранены. В салонах красоты первой зоны деятельность разрешена без ограничений по услугам при условии использования до 50% посадочных мест в зале. Во второй и третьей зоне сняты ограничения по заполняемости зала. Обязательное условие по использованию масок сохранятся в салонах и парикмахерских на всей территории области.

Во всех предприятиях общепита снято ограничение по заполняемости за столами посадочных мест. По-прежнему в «красной» и «желтой» зонах могут работать только летние кафе и террасы, в «зеленой» – разрешена работа в помещениях при условии заполняемости зала до 50%.

Центры «Мои документы» в «красной» зоне будут предоставлять полный перечень услуг, но по предварительной записи, также как и в «желтой» зоне.

Увеличена численность групп в детских садах: в «красной» зоне до 17 человек, в «желтой» зоне – до 20 человек, в «зеленой» зоне детские сады работают полноценно.

Массовые мероприятия в районах разрешены при обязательном использовании масок, соблюдении социальной дистанции в 1,5-2 метра и выполнении следующих условий: в первой зоне в мероприятиях на открытом воздухе могут участвовать не более 80 человек, во второй зоне – до 160, в третьей – до 300 человек. При проведении мероприятий в помещении количество участников должно составлять не более одного человека на 4 кв. м и не более 75 человек в целом в «красной» зоне, не более 100 в «желтой» зоне, и не более 150 в «зеленой».

Открыты «Центры занятости населения Ленинградской области». Центры предоставляют полный перечень услуг, однако, в первой и второй зонах принимают посетителей по предварительной записи. Использование масок обязательно при посещении центров во всех районах.

Работа домов культуры, театров, а также концертная деятельность разрешена на территории Ленинградской области при условии заполняемости зала не более 50% и ношения зрителями масок. Ранее в «красной» и «желтой» зонах допускалось лишь проведение репетиций.