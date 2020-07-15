Молодожёнам в ЗАГС можно без масок

Гатчинский
район остается в «красной» зоне (вместе со Всеволожским и Тосненским районами),
но часть ограничений снимается и здесь.
Важное
изменение, касающееся ношения защитных масок и респираторов: теперь без них
можно находиться во время торжественных церемоний регистрации брака, занятий в
фитнес-клубах и бассейнах, в банях и кафе. Что касается ношения масок в
парикмахерских и салонах красоты, то без них можно находиться лишь в тех
случаях, когда невозможно оказать услугу посетителю в маске.
Новым
постановлением разрешена деятельность бань территории всей Ленинградской
области без ограничений.
В
части торговой деятельности ранее принятые ограничительные меры сохранены. В
салонах красоты первой зоны деятельность разрешена без ограничений по услугам
при условии использования до 50% посадочных мест в зале. Во второй и третьей
зоне сняты ограничения по заполняемости зала. Обязательное условие по
использованию масок сохранятся в салонах и парикмахерских на всей территории
области.
Во
всех предприятиях общепита снято ограничение по заполняемости за столами
посадочных мест. По-прежнему в «красной» и «желтой» зонах могут работать только
летние кафе и террасы, в «зеленой» – разрешена работа в помещениях при условии
заполняемости зала до 50%.
Центры
«Мои документы» в «красной» зоне будут предоставлять полный перечень услуг, но
по предварительной записи, также как и в «желтой» зоне.
Увеличена
численность групп в детских садах: в «красной» зоне до 17 человек, в «желтой»
зоне – до 20 человек, в «зеленой» зоне детские сады работают полноценно.
Массовые
мероприятия в районах разрешены при обязательном использовании масок,
соблюдении социальной дистанции в 1,5-2 метра и выполнении следующих условий: в
первой зоне в мероприятиях на открытом воздухе могут участвовать не более 80
человек, во второй зоне – до 160, в третьей – до 300 человек. При проведении
мероприятий в помещении количество участников должно составлять не более одного
человека на 4 кв. м и не более 75 человек в целом в «красной» зоне, не более
100 в «желтой» зоне, и не более 150 в «зеленой».
Открыты
«Центры занятости населения Ленинградской области». Центры предоставляют полный
перечень услуг, однако, в первой и второй зонах принимают посетителей по
предварительной записи. Использование масок обязательно при посещении центров
во всех районах.
Работа
домов культуры, театров, а также концертная деятельность разрешена на
территории Ленинградской области при условии заполняемости зала не более 50% и
ношения зрителями масок. Ранее в «красной» и «желтой» зонах допускалось лишь
проведение репетиций.