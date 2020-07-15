Отремонтирован дублер «Скандинавии»

Ремонт затронул участок
до стыковки региональной дороги с федеральной трассой А-181 «Скандинавия»
непосредственно у поселка Толоконниково.
На объекте уложено два
слоя нового асфальтобетона, вычищена полоса отвода от деревьев и кустарников,
укреплены обочины, поставлены новые остановки и дорожные знаки.
В прошлом году был
отремонтирован участок этой дороги от поселка Первомайское до Подгорья. Тогда
впервые в Ленинградской области был применен особо прочный асфальт ЩМА-19: он
имеет повышенную сопротивляемость к образованию колеи.
В рамках национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ленинградской
области отремонтированы участки Дороги жизни (трасса Санкт-Петербург — Морье),
Токсовского шоссе, подъезд к деревне Хиттолово и участок дороги Санкт-Петербург
— Запорожское — Приозерск. В Гатчинском районе идет ремонт дороги Гатчина —
Ополье. В Волосовском районе завершен ремонт участка трассы Жабино — Губаницы —
Волосово, в Тосненском обновляют участок дороги Кемполово — Выра — Тосно.