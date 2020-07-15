Отремонтирован дублер «Скандинавии»

Ремонт затронул участок до стыковки региональной дороги с федеральной трассой А-181 «Скандинавия» непосредственно у поселка Толоконниково.

На объекте уложено два слоя нового асфальтобетона, вычищена полоса отвода от деревьев и кустарников, укреплены обочины, поставлены новые остановки и дорожные знаки.

В прошлом году был отремонтирован участок этой дороги от поселка Первомайское до Подгорья. Тогда впервые в Ленинградской области был применен особо прочный асфальт ЩМА-19: он имеет повышенную сопротивляемость к образованию колеи.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ленинградской области отремонтированы участки Дороги жизни (трасса Санкт-Петербург — Морье), Токсовского шоссе, подъезд к деревне Хиттолово и участок дороги Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск. В Гатчинском районе идет ремонт дороги Гатчина — Ополье. В Волосовском районе завершен ремонт участка трассы Жабино — Губаницы — Волосово, в Тосненском обновляют участок дороги Кемполово — Выра — Тосно.