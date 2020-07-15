В Оредеже утонул сотрудник ЧОПа

9-го июля в дежурную часть Сиверского отдела полиции
поступило сообщение от жителя Белогорки, который видел, как в поселке в речку
Оредеж нырнул мужчина. И пропал. Спасательная группа обнаружила в реке в районе
ГЭС труп мужчины. Позже на берегу нашли вещи и документы на имя 36-летнего
жителя Пушкина
Михаила К. Достать тело из воды сначала не удалось ввиду сильного течения и темного времени суток.
Утром водолазы извлекли
тело из реки. На место происшествия прибыл следователь и эксперты. Выяснилось,
что погибший является сотрудником частного охранного предприятия в Петербурге.
Очевидцы утверждают, что имел место несчастный случай. Проводится проверка.