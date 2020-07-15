В Оредеже утонул сотрудник ЧОПа

В Оредеже утонул сотрудник ЧОПа

В Оредеже утонул молодой мужчина. Нырнул – и больше его никто не видел.

Рубрики : Происшествия     15 Jul 2020

9-го июля в дежурную часть Сиверского отдела полиции поступило сообщение от жителя Белогорки, который видел, как в поселке в речку Оредеж нырнул мужчина. И пропал. Спасательная группа обнаружила в реке в районе ГЭС труп мужчины. Позже на берегу нашли вещи и документы на имя 36-летнего жителя Пушкина
Михаила К. Достать тело из воды сначала не удалось ввиду сильного течения и темного времени суток.

Утром водолазы извлекли тело из реки. На место происшествия прибыл следователь и эксперты. Выяснилось, что погибший является сотрудником частного охранного предприятия в Петербурге. Очевидцы утверждают, что имел место несчастный случай. Проводится проверка.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+