В Оредеже утонул сотрудник ЧОПа

9-го июля в дежурную часть Сиверского отдела полиции поступило сообщение от жителя Белогорки, который видел, как в поселке в речку Оредеж нырнул мужчина. И пропал. Спасательная группа обнаружила в реке в районе ГЭС труп мужчины. Позже на берегу нашли вещи и документы на имя 36-летнего жителя Пушкина

Михаила К. Достать тело из воды сначала не удалось ввиду сильного течения и темного времени суток.

Утром водолазы извлекли тело из реки. На место происшествия прибыл следователь и эксперты. Выяснилось, что погибший является сотрудником частного охранного предприятия в Петербурге. Очевидцы утверждают, что имел место несчастный случай. Проводится проверка.