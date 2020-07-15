Выпускникам ГИЭФПТ вручены дипломы

Несмотря на то, что было
трудно учиться дистанционно, выпускники-2020 справились - сдали государственные
экзамены, прекрасно защитили выпускные квалификационные работы. «Наши студенты
- герои студенческого труда!» - с уважением говорят преподаватели института.
Шестого июля 2020 года на
очном отделении выпускникам ГИЭФПТ были вручены 182 бакалаврских и 49
магистерских дипломов.
В этом году торжественные
слова поздравлений руководством вуза были произнесены онлайн. На
импровизированный выпускной вышли в эфир студенты из разных уголков Ленинградской
области, а также со всей России: Карелии, Удмуртии, Мордовии, Татарстана,
Нижнего Новгорода, Ставропольского края, Архангельской, Вологодской,
Челябинской, Московской, Новгородской, Свердловской, Курской, Саратовской,
Псковской и других областей.
По программам
бакалавриата студенты ГИЭФПТ обучались четыре года по следующим профилям:
«Экономика предприятий и организаций», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», «Менеджмент организации», «Маркетинг», «Государственное и
муниципальное управление», «Юриспруденция», «Архитектура предприятий»,
«Социальная работа в системе социальных служб», «Технология и организация
туроператорских и турагентских услуг», «Социально-культурный сервис» и «Дизайн
костюма».
Словами благодарности
были отмечены студенты бакалавриата, которые учебу успешно сочетали с научной
работой. Многие из них проявили себя активными участниками общественной жизни
института, принимали участие в организации студенческого самоуправления,
представляли институт на международных, российских и региональных
конференциях.
Особой гордостью вуза
стало прохождение студентами производственной (преддипломной) практики.
Преподаватели получили положительные отзывы от руководителей предприятий и
учреждений, а многие выпускники - приглашения на работу. На сегодняшний день
магистранты (теперь уже магистры) успешно трудоустроены.
- Пусть день вручения
диплома будет светлым, торжественным и памятным для вас и для всех, кто желал
вам успеха и помогал достичь его, - обратился к выпускникам ректор ГИЭФПТ,
доктор экономических наук, профессор В.Р. Ковалев. – Успешное окончание
института – это и ваше личное достижение, и ваш вклад в развитие нашего
учебного заведения, его добрых традиций. Верим, что и в профессиональной
деятельности вы проявите себя эрудированными и вдумчивыми специалистами, что
ваш труд будет востребован и полезен. Счастья, здоровья и благополучия вам!
Студенты преодолели
очередной и очень важный рубеж жизни – обучение в институте. Позади годы
студенческой жизни. Впереди - пора свершений и интересная дорога
профессионального роста. Пропуском в эту жизнь стал диплом, который показывает,
что выпускник ГИЭФПТ успешно прошел немало испытаний, получил качественные
знания, развил творческие способности, научился отстаивать свои взгляды и убеждения.