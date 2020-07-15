Выпускникам ГИЭФПТ вручены дипломы

Несмотря на то, что было трудно учиться дистанционно, выпускники-2020 справились - сдали государственные экзамены, прекрасно защитили выпускные квалификационные работы. «Наши студенты - герои студенческого труда!» - с уважением говорят преподаватели института.

Шестого июля 2020 года на очном отделении выпускникам ГИЭФПТ были вручены 182 бакалаврских и 49 магистерских дипломов.

В этом году торжественные слова поздравлений руководством вуза были произнесены онлайн. На импровизированный выпускной вышли в эфир студенты из разных уголков Ленинградской области, а также со всей России: Карелии, Удмуртии, Мордовии, Татарстана, Нижнего Новгорода, Ставропольского края, Архангельской, Вологодской, Челябинской, Московской, Новгородской, Свердловской, Курской, Саратовской, Псковской и других областей.

По программам бакалавриата студенты ГИЭФПТ обучались четыре года по следующим профилям: «Экономика предприятий и организаций», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Менеджмент организации», «Маркетинг», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Архитектура предприятий», «Социальная работа в системе социальных служб», «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг», «Социально-культурный сервис» и «Дизайн костюма».

Словами благодарности были отмечены студенты бакалавриата, которые учебу успешно сочетали с научной работой. Многие из них проявили себя активными участниками общественной жизни института, принимали участие в организации студенческого самоуправления, представляли институт на международных, российских и региональных конференциях.

Особой гордостью вуза стало прохождение студентами производственной (преддипломной) практики. Преподаватели получили положительные отзывы от руководителей предприятий и учреждений, а многие выпускники - приглашения на работу. На сегодняшний день магистранты (теперь уже магистры) успешно трудоустроены.

- Пусть день вручения диплома будет светлым, торжественным и памятным для вас и для всех, кто желал вам успеха и помогал достичь его, - обратился к выпускникам ректор ГИЭФПТ, доктор экономических наук, профессор В.Р. Ковалев. – Успешное окончание института – это и ваше личное достижение, и ваш вклад в развитие нашего учебного заведения, его добрых традиций. Верим, что и в профессиональной деятельности вы проявите себя эрудированными и вдумчивыми специалистами, что ваш труд будет востребован и полезен. Счастья, здоровья и благополучия вам!

Студенты преодолели очередной и очень важный рубеж жизни – обучение в институте. Позади годы студенческой жизни. Впереди - пора свершений и интересная дорога профессионального роста. Пропуском в эту жизнь стал диплом, который показывает, что выпускник ГИЭФПТ успешно прошел немало испытаний, получил качественные знания, развил творческие способности, научился отстаивать свои взгляды и убеждения.



