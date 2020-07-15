Волонтёры региона объединились

Сегодня в Ленинградской
области в добровольческой деятельности участвуют более 12 тысяч человек.
Специальная региональная структура по работе позволит упорядочить работу с
волонтерскими организациями.
Центр станет площадкой
для обучения волонтеров основам добровольческой деятельности, а также займется
сопровождением культурных и патриотических региональных мероприятий. Также в
его ведении будет координация работы муниципальных добровольческих ресурсных
центров, которые планируется организовать в каждом районе области.
Идея центра возникла в
период пандемии коронавируса, когда тысячи ленинградцев стали добровольцами
движения #МыВместе и #Добрыйсосед.
Ресурсный добровольческий
центр создан на базе комитета по молодежной политике в рамках регионального
проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование».