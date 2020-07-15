Волонтёры региона объединились

Сегодня в Ленинградской области в добровольческой деятельности участвуют более 12 тысяч человек. Специальная региональная структура по работе позволит упорядочить работу с волонтерскими организациями.

Центр станет площадкой для обучения волонтеров основам добровольческой деятельности, а также займется сопровождением культурных и патриотических региональных мероприятий. Также в его ведении будет координация работы муниципальных добровольческих ресурсных центров, которые планируется организовать в каждом районе области.

Идея центра возникла в период пандемии коронавируса, когда тысячи ленинградцев стали добровольцами движения #МыВместе и #Добрыйсосед.

Ресурсный добровольческий центр создан на базе комитета по молодежной политике в рамках регионального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование».