Дед-волонтёр против борщевика

Интересы Александра Викторовича Савельева обширны, как и поле деятельности – социальные проекты, спартакиады. А в этом году стал «сам себе волонтером». Взял ручную косу и вступил в борьбу с борщевиком.

Как и положено волонтеру, Савельев выкашивает борщевик бесплатно. И пока один. Сам определил участок, который регулярно объезжает на велосипеде, и уничтожает зловредное растение, не позволяя ему вырасти и дать семена. Маршрут такой: квартал Речной, Старая дорога, улица Киевская до переезда, вдоль железной дороги к улице Сойту. Где увидел – там скосил.

А еще он оказывает помощь различным организациям. Александр Викторович взял на себя обязанность под эгидой волонтерского движения «Россия без сорняков!» четыре раза в сезон на безвозмездной основе удалять поросли борщевика на территории Районного центра детского творчества и у магазина на улице Новоселов. Тому в подтверждение имеются бумаги с подписями и печатями.

- С борщевиком умею справляться, знаю его повадки и хитрости. Уже лет десять подрабатываю тем, что кошу траву в гатчинских садоводствах. А в этом году стал волонтером, - рассказывает активный пенсионер. - И президент наш волонтерское движение поддерживает, и губернатор, и обновленная Конституция. Но один я могу только сдерживать натиск борщевика. Он ведь очень живучий, даже срезанный «голову» вытягивает. Нужно раза четыре за лето косить. Одному трудно.

«Гатчинская правда» не раз писала об Александре Савельеве. Самой резонансной была статья «Виктор Савельев – итальянский партизан из деревни Луйсковицы» об отце Александра Викторовича. Житель д.Луйсковицы Гатчинского района Виктор Савельев был участником итальянского Сопротивления, служил в советской армии, а в 1947 году вернулся в Луйсковицы. В разные годы возглавлял местный колхоз им.Чкалова, учился, работал комбайнером, начальником по механизации. Был депутатом, старостой, гармонистом. Умел работать с людьми и был первым парнем на деревне. В чем-то Александр Викторович похож на отца.

У дедушки-волонтера есть велосипеды, есть ручные косы и богатый опыт по борьбе с борщевиком. И всем, что у него есть, он готов поделиться с единомышленниками. Он приглашает пенсионеров, которые умеют косить ручной косой и ездить на велосипеде, всех, кому это интересно, у кого есть свои идеи, присоединиться к движению «Россия без сорняков!»

Сейчас дед Саша ищет помещение, где можно бесплатно и безопасно хранить велосипеды и косы. Уверен, что добрые люди откликнутся. Его контакты есть в редакции.



