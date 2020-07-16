Помощь оказал фонд «Благо Дари»!

Помощь оказал фонд «Благо Дари»!

В жизни каждого человека бывают непредвиденные случайности и жизненные ситуации, когда нужна реальная помощь, которая не требует отлагательств по времени. Я случайно узнал о гатчинском фонде «Благо Дари» в тот момент, когда помощи ждать уже было неоткуда и не от кого...

Рубрики : Общество     16 Jul 2020

Вся моя беготня по кабинетам чиновников администрации, соцзащиты и иным казенным учреждениям не привела ни к чему результативному. В этих казенных кабинетах работники слушали меня, сочувствовали, обещали через месяц-другой еще несколько раз послушать, рекомендовали собрать несколько килограммов различных ведомственных бумаг… Но нам нужна была срочная помощь!

Эту срочную помощь нам оказал гатчинский благотворительный фонд «Благо Дари». Без бумажной волокиты, без бюрократического хождения по мукам. Просто взял и оказал посильную помощь! Как говорится, в нужное время и в нужный момент!

И сам руководитель Олег Богданов, и его отличная помощница проявили к нам милосердие, простое человеческое понимание ситуации. Дали во временное пользование противопролежневый матрас, немного оплатили стоимость лекарств и медикаментов по рецептам врачей и выдали продуктовый набор.

Спасибо за оказанную помощь.

Просто житель Гатчины Владимир Гинайло

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