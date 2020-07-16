Разрешите поохотиться

Оформить разрешение на охоту удобнее всего на портале госуслуг Ленинградской области gu.lenobl.ru.

«Услуга по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов – одна из самых популярных на региональном портале госуслуг. Только за первый квартал число таких заявлений выросло в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – говорит заместитель председателя комитета цифрового развития Ленинградской области Денис Золков.

Если у вас есть электронная подпись, услуга может быть оказана полностью в электронном виде. Кстати, оформить сертификат квалифицированной электронной подписи очень просто через региональный портал госуслуг gu.lenobl.ru, до 1 августа 2020 года жители региона и организации могут сделать это со скидкой 20% и в упрощенном порядке.

На портале gu.lenobl.ru выберите услугу «Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов» и пошагово заполните заявление.

Приготовьте ваш ИНН и охотничий билет. Сообщите на какую дичь планируете охотиться и сколько трофеев рассчитываете добыть, укажите вид орудия охоты, перечислите способы охоты (например: загонная, с вышек, с подхода и т.п. законные способы охоты). Также нужно определиться со сроками охоты и указать место и название охотничьих угодий.

После заполнения заявления необходимо оплатить государственную пошлину. Выгоднее сделать это также на сайте gu.lenobl.ru, ведь всем, кто оформляет услуги через портал, предоставляется скидка 30% на оплату пошлины. Дополнительно оплачивается сбор за пользование объектами животного мира в зависимости от вида объекта.

Если всё сделано верно, на электронную почту придёт положительное решение от профильного комитета. Не забудьте захватить с собой паспорт, охотничий билет и квитанции об оплате пошлины и сбора.

Совсем немного ожидания – и вам открыты просторы Ленинградской области. Удачной охоты!

СПРАВКА

Уточнить сроки, тарифы на оплату сбора за пользование объектами животного мира можно на сайте комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области – fauna.lenobl.ru

В соответствии с Правилами охоты, утвержденными приказом Минприроды от 16 ноября 2010 г. №512 г., постановлением губернатора Ленинградской области от 29.12.2012 г. №145-пг «Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты на территории Ленинградской области» охота на пернатую дичь в летне-осенний период открывается с 15 августа 2020 года по 15 ноября 2020 года.

Охота с подружейными собаками (легавые, ретриверы, спаниели) при наличии документов, подтверждающих породность и регистрацию собак, разрешается:

- на болотно-луговую дичь с 25 июля по 15 ноября 2020 года;

- на боровую дичь с 05 августа по 31 декабря 2020 года.



