Разрешите поохотиться

Оформить разрешение на
охоту удобнее всего на портале госуслуг Ленинградской области gu.lenobl.ru.
«Услуга по выдаче
разрешений на добычу охотничьих ресурсов – одна из самых популярных на
региональном портале госуслуг. Только за первый квартал число таких заявлений
выросло в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – говорит
заместитель председателя комитета цифрового развития Ленинградской области
Денис Золков.
Если у вас есть
электронная подпись, услуга может быть оказана полностью в электронном виде.
Кстати, оформить сертификат квалифицированной электронной подписи очень просто
через региональный портал госуслуг gu.lenobl.ru, до 1 августа 2020 года жители
региона и организации могут сделать это со скидкой 20% и в упрощенном порядке.
На портале gu.lenobl.ru
выберите услугу «Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов» и пошагово
заполните заявление.
Приготовьте ваш ИНН и
охотничий билет. Сообщите на какую дичь планируете охотиться и сколько трофеев
рассчитываете добыть, укажите вид орудия охоты, перечислите способы охоты
(например: загонная, с вышек, с подхода и т.п. законные способы охоты). Также
нужно определиться со сроками охоты и указать место и название охотничьих
угодий.
После заполнения
заявления необходимо оплатить государственную пошлину. Выгоднее сделать это
также на сайте gu.lenobl.ru, ведь всем, кто оформляет услуги через портал,
предоставляется скидка 30% на оплату пошлины. Дополнительно оплачивается сбор
за пользование объектами животного мира в зависимости от вида объекта.
Если всё сделано верно,
на электронную почту придёт положительное решение от профильного комитета. Не
забудьте захватить с собой паспорт, охотничий билет и квитанции об оплате
пошлины и сбора.
Совсем немного ожидания –
и вам открыты просторы Ленинградской области. Удачной охоты!
СПРАВКА
Уточнить сроки, тарифы на
оплату сбора за пользование объектами животного мира можно на сайте комитета по
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
Ленинградской области – fauna.lenobl.ru
В соответствии с
Правилами охоты, утвержденными приказом Минприроды от 16 ноября 2010 г. №512
г., постановлением губернатора Ленинградской области от 29.12.2012 г. №145-пг
«Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты на
территории Ленинградской области» охота на пернатую дичь в летне-осенний период
открывается с 15 августа 2020 года по 15 ноября 2020 года.
Охота с подружейными
собаками (легавые, ретриверы, спаниели) при наличии документов, подтверждающих
породность и регистрацию собак, разрешается:
- на болотно-луговую дичь
с 25 июля по 15 ноября 2020 года;
- на боровую дичь с 05
августа по 31 декабря 2020 года.