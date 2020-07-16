В Ленинградской области завершился призыв

Несмотря на повышение
плана и сокращения в условиях пандемии сроков весенне-летней призывной кампании
установленная норма полностью выполнена.
По данным Военного
комиссариата Ленинградской области большинство призывников были распределены в
войска Западного военного округа. 10 лучших получили места в Президентском
полку в Москве.
В условиях
распространения коронавирусной инфекции вызов призывников в этом году был
перенесен с апреля на май. Для организации и проведения граждан на военную
службу были созданы призывные комиссии в восемнадцати муниципальных
образованиях. Для медицинского освидетельствования привлечено 116 врачей и 35
специалистов среднего медицинского персонала.
Призывные комиссии были
переведены на усиленный противоэпидемический режим работы. Призывники были
обеспечены средствами индивидуальной защиты и прошли двухэтапное тестирование
на COVID-19. Такой многоступенчатый подход позволил не допустить направления
болеющих призывников в Вооруженные силы РФ.
Особенностью прошедшей
кампании стал способ транспортировки призывников в воинские части. Они
направлялись на место прохождения службы отдельными пассажирскими вагонами и
авиарейсами с целью исключения контакта с гражданским населением. Всего было
сформировано 18 вагонов и 2 авиарейса.