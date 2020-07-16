В Ленинградской области завершился призыв

Несмотря на повышение плана и сокращения в условиях пандемии сроков весенне-летней призывной кампании установленная норма полностью выполнена.

По данным Военного комиссариата Ленинградской области большинство призывников были распределены в войска Западного военного округа. 10 лучших получили места в Президентском полку в Москве.

В условиях распространения коронавирусной инфекции вызов призывников в этом году был перенесен с апреля на май. Для организации и проведения граждан на военную службу были созданы призывные комиссии в восемнадцати муниципальных образованиях. Для медицинского освидетельствования привлечено 116 врачей и 35 специалистов среднего медицинского персонала.

Призывные комиссии были переведены на усиленный противоэпидемический режим работы. Призывники были обеспечены средствами индивидуальной защиты и прошли двухэтапное тестирование на COVID-19. Такой многоступенчатый подход позволил не допустить направления болеющих призывников в Вооруженные силы РФ.

Особенностью прошедшей кампании стал способ транспортировки призывников в воинские части. Они направлялись на место прохождения службы отдельными пассажирскими вагонами и авиарейсами с целью исключения контакта с гражданским населением. Всего было сформировано 18 вагонов и 2 авиарейса.