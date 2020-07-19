В микрорайоне Мариенбург в Гатчине 21 июля отключат воду

В микрорайоне Мариенбург в Гатчине 21 июля отключат воду

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с работами по устранению утечки на водопроводе будет отключено холодное водоснабжение в Гатчине.

Рубрики : ЖКХ     19 Jul 2020

21 июля с 09.00 и до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам:

г. Гатчина:

ул. Кустова, д.46, 44

ул. Рысева, д. 32, 32а, 38, 40, 40а, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 54, в/часть № 55603.

Движение на перекрестке ул. Рысева и Заводской будет перекрыто до окончания работ.

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