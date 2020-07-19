В микрорайоне Мариенбург в Гатчине 21 июля отключат воду

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с работами по устранению утечки на водопроводе будет отключено холодное водоснабжение в Гатчине.
Рубрики :
ЖКХ
19 Jul 2020
21 июля с 09.00 и до окончания работ будет
отключено холодное водоснабжение по следующим адресам:
г. Гатчина:
ул. Кустова, д.46, 44
ул. Рысева, д. 32, 32а, 38, 40, 40а, 44,
46, 47, 48, 50, 52, 54, в/часть № 55603.
Движение на перекрестке ул. Рысева и
Заводской будет перекрыто до окончания работ.
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