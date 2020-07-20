Детская библиотека ждёт юных читателей!

Один за другим сюда приходят школьники со списками
летнего чтения. От них не отстают и мамы с малышами, соскучившиеся по теплой,
открытой атмосфере библиотечного пространства.
Несмотря на долгую самоизоляцию (почти три месяца!),
библиотекари продолжали свою работу, хоть и удаленно.
- Сидеть просто так, сложа руки, никому не хотелось, -
говорит главный библиограф Александра Касьянова. - Мы продолжали работать,
чтобы не отучить детей от библиотеки, старались поддерживать отношения с ними,
показывая им, что библиотека жива и не остановилась в своей работе. Сайт
продолжал наполняться новой информацией и материалами для детей и их родителей.
Наши сотрудники писали и публиковали аннотации для книг, рекомендации
психологов, статьи по краеведению. Мы записывали беседы по книгам с писателями,
читали какие-то новые произведения детям, проводили викторины и мастер-классы.
- Мы привыкли к ежегодным летним площадкам. К нам на
занятия летом всегда приходили ребята из детских садов и школьных лагерей, а в
этом году все это пришлось прервать, - с сожалением говорит библиотекарь
младшего абонемента Дарья Федотова. - Наш читатель, конечно, привык к тому,
что библиотека всегда для него открыта, и он может прийти, посмотреть,
потрогать книги, как-то повзаимодействовать с ними, и, довольный и счастливый,
забрать ее домой. И я очень рада, что все понемногу налаживается, что люди
могут приходить к нам, брать книги. Хочется сказать большое спасибо нашим
читателям, которые, несмотря на то, что мы были закрыты, постоянно продлевали
книги, звонили, писали в интернете, поддерживали с нами связь на протяжении
всего карантина.
- Не только мы очень рады, - говорит библиотекарь
младшего абонемента Ольга Обуховская. - И наши читатели, и их мамы и папы
приходят и говорят: «Какое же счастье, что наша библиотека открылась, как долго
мы этого ждали!
- Конечно, открытие нашей библиотеки очень обрадовало
наших читателей и пользователей, - говорит библиотекарь старшего абонемента
Людмила Воробьева. - В летнюю пору, когда детям выданы списки школьной
литературы, детская библиотека — спасение для многих родителей. У нас
по-прежнему очень много читателей — больше сотни в день!
Пока все мероприятия, связанные с большим количеством
детей, в библиотеке запрещены. Закрыты читальные залы, но какие-то значимые
интересные мероприятия для детей проходят онлайн
- Надеемся, что скоро все-таки откроют наши читальные
залы, и тогда, конечно, у нас будет масса мероприятий — все то, что мы
запланировали, мы обязательно проведем, только в более поздние сроки, - говорит
Людмила Леонидовна.
За то время, пока библиотека была закрыта
для читателей, книжные полки пополнились десятками новых интересных книг. Среди них и
сказки, и детективы, и графические романы, и отраслевая литература. Их читатели
могут увидеть на книжных выставках, которые для них с любовью подготовили
библиотекари. Ассортимент изданий порадует детей всех возрастов.
«Новые книги для хорошего настроения» - так называется
книжно-иллюстративная выставка для малышей на младшем абонементе. «Приключения
сказочных зверят», «В этой сказке нет дракона», «В дме слон», «Мишки на
каникулах» - эти новые красочные книги действительно создадут хорошее
настроение как детям, так и их мамам.
А еще библиотека получила новые номера журналов,
которые нравятся подросткам - «Квантик», «Маруся», «Техника молодежи», журналы
для малышей - «Фиксики», «Мурзилка» и «Филиппок». Для тех, кто только научился
читать, в детской библиотеке достаточно интересных книг с крупным шрифтом.
В период эпидемиологических ограничений детская
библиотека продолжает проводить интерактивные мероприятия для своих читателей.
На сайте и в социальных сетях ее друзья-подписчики могут послушать отрывки из
новых увлекательных книг, озвученные библиотекарями, занимательные стихи
детских поэтов и интересные факты из биографии и творчества известных
писателей.
Пока детская библиотека работает в ограниченном
режиме. Игровая зона и читальные залы закрыты, свободный доступ к фондам
ограничен, на абонементе одновременно должно находиться не больше трех человек
любого возраста. Для удобства пользователей библиотекари ежедневно принимают
предварительный заказ на книги по интернету через сайт и социальную сеть
ВКонтакте. Продлевать книги также можно по интернету.
Напомним, Гатчинская детская библиотека
работает летом по следующему расписанию: понедельник — пятница, с 11 до 18
часов. Выходные дни — суббота, воскресенье.