Детская библиотека ждёт юных читателей!

Один за другим сюда приходят школьники со списками летнего чтения. От них не отстают и мамы с малышами, соскучившиеся по теплой, открытой атмосфере библиотечного пространства.

Несмотря на долгую самоизоляцию (почти три месяца!), библиотекари продолжали свою работу, хоть и удаленно.

- Сидеть просто так, сложа руки, никому не хотелось, - говорит главный библиограф Александра Касьянова. - Мы продолжали работать, чтобы не отучить детей от библиотеки, старались поддерживать отношения с ними, показывая им, что библиотека жива и не остановилась в своей работе. Сайт продолжал наполняться новой информацией и материалами для детей и их родителей. Наши сотрудники писали и публиковали аннотации для книг, рекомендации психологов, статьи по краеведению. Мы записывали беседы по книгам с писателями, читали какие-то новые произведения детям, проводили викторины и мастер-классы.

- Мы привыкли к ежегодным летним площадкам. К нам на занятия летом всегда приходили ребята из детских садов и школьных лагерей, а в этом году все это пришлось прервать, - с сожалением говорит библиотекарь младшего абонемента Дарья Федотова. - Наш читатель, конечно, привык к тому, что библиотека всегда для него открыта, и он может прийти, посмотреть, потрогать книги, как-то повзаимодействовать с ними, и, довольный и счастливый, забрать ее домой. И я очень рада, что все понемногу налаживается, что люди могут приходить к нам, брать книги. Хочется сказать большое спасибо нашим читателям, которые, несмотря на то, что мы были закрыты, постоянно продлевали книги, звонили, писали в интернете, поддерживали с нами связь на протяжении всего карантина.

- Не только мы очень рады, - говорит библиотекарь младшего абонемента Ольга Обуховская. - И наши читатели, и их мамы и папы приходят и говорят: «Какое же счастье, что наша библиотека открылась, как долго мы этого ждали!

- Конечно, открытие нашей библиотеки очень обрадовало наших читателей и пользователей, - говорит библиотекарь старшего абонемента Людмила Воробьева. - В летнюю пору, когда детям выданы списки школьной литературы, детская библиотека — спасение для многих родителей. У нас по-прежнему очень много читателей — больше сотни в день!

Пока все мероприятия, связанные с большим количеством детей, в библиотеке запрещены. Закрыты читальные залы, но какие-то значимые интересные мероприятия для детей проходят онлайн

- Надеемся, что скоро все-таки откроют наши читальные залы, и тогда, конечно, у нас будет масса мероприятий — все то, что мы запланировали, мы обязательно проведем, только в более поздние сроки, - говорит Людмила Леонидовна.

За то время, пока библиотека была закрыта для читателей, книжные полки пополнились десятками новых интересных книг. Среди них и сказки, и детективы, и графические романы, и отраслевая литература. Их читатели могут увидеть на книжных выставках, которые для них с любовью подготовили библиотекари. Ассортимент изданий порадует детей всех возрастов.

«Новые книги для хорошего настроения» - так называется книжно-иллюстративная выставка для малышей на младшем абонементе. «Приключения сказочных зверят», «В этой сказке нет дракона», «В дме слон», «Мишки на каникулах» - эти новые красочные книги действительно создадут хорошее настроение как детям, так и их мамам.

А еще библиотека получила новые номера журналов, которые нравятся подросткам - «Квантик», «Маруся», «Техника молодежи», журналы для малышей - «Фиксики», «Мурзилка» и «Филиппок». Для тех, кто только научился читать, в детской библиотеке достаточно интересных книг с крупным шрифтом.

В период эпидемиологических ограничений детская библиотека продолжает проводить интерактивные мероприятия для своих читателей. На сайте и в социальных сетях ее друзья-подписчики могут послушать отрывки из новых увлекательных книг, озвученные библиотекарями, занимательные стихи детских поэтов и интересные факты из биографии и творчества известных писателей.

Пока детская библиотека работает в ограниченном режиме. Игровая зона и читальные залы закрыты, свободный доступ к фондам ограничен, на абонементе одновременно должно находиться не больше трех человек любого возраста. Для удобства пользователей библиотекари ежедневно принимают предварительный заказ на книги по интернету через сайт и социальную сеть ВКонтакте. Продлевать книги также можно по интернету.

Напомним, Гатчинская детская библиотека работает летом по следующему расписанию: понедельник — пятница, с 11 до 18 часов. Выходные дни — суббота, воскресенье.



