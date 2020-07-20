Гатчинский детский сад № 26 в числе лучших

Всероссийский
смотр-конкурс «Образцовый детский сад 2019-2020» проводился с целью выявления
тысячи лучших организаций дошкольного образования, обобщения и распространения
их опыта, популяризации инновационных подходов в образовательной и
воспитательной деятельности дошкольного образования.
Смотр-конкурс проводился
в один заочный этап, который продолжался с 1 ноября 2019 года по 17 марта 2020
г. в формате открытой публичной выставочной интернет-площадки на всероссийском
уровне. Педагоги детского сада обобщили свой опыт работы: представили
презентации, фотографии, статьи, конспекты мероприятий.
Жюри оценивало контент
участников, представленный на открытой публичной выставочной интернет-площадке,
по
13-ти показателям. Среди
них - результаты деятельности по укреплению здоровья детей, развитие
познавательных, интеллектуальных и творческих способностей,
художественно-эстетического восприятия.
Посетители смотра могли
принять участие в свободном голосовании за организации дошкольного образования,
где знакомились с результатами профессиональной деятельности, успехами и
достижениями в области дошкольного образования.
По итогам Всероссийского
смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2019-2020», среди 48.791 детского сада
было определено 1000 лучших детских садов России. «Центр развития ребёнка –
детский сад №26» (руководитель Ирина Хюппенен) вошел в это число и стал
победителем конкурса.