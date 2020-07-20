Гатчинский детский сад № 26 в числе лучших

Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад 2019-2020» проводился с целью выявления тысячи лучших организаций дошкольного образования, обобщения и распространения их опыта, популяризации инновационных подходов в образовательной и воспитательной деятельности дошкольного образования.

Смотр-конкурс проводился в один заочный этап, который продолжался с 1 ноября 2019 года по 17 марта 2020 г. в формате открытой публичной выставочной интернет-площадки на всероссийском уровне. Педагоги детского сада обобщили свой опыт работы: представили презентации, фотографии, статьи, конспекты мероприятий.

Жюри оценивало контент участников, представленный на открытой публичной выставочной интернет-площадке, по

13-ти показателям. Среди них - результаты деятельности по укреплению здоровья детей, развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей, художественно-эстетического восприятия.

Посетители смотра могли принять участие в свободном голосовании за организации дошкольного образования, где знакомились с результатами профессиональной деятельности, успехами и достижениями в области дошкольного образования.

По итогам Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2019-2020», среди 48.791 детского сада было определено 1000 лучших детских садов России. «Центр развития ребёнка – детский сад №26» (руководитель Ирина Хюппенен) вошел в это число и стал победителем конкурса.