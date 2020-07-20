К Тайцам обновят асфальт

В Гатчинском районе техника поработает на двух участках дороги Красное Село — Гатчина — Павловск: от границы Ломоносовского района до Тайцев и от Кобралово до деревни Антелево.

В Волосовском районе дорожники продолжат работу на дороге Волосово — Гомонтово — Копорье на участке от федеральной трассы «Нарва» почти до деревни Лашковицы. В Сланцевском замена асфальта предусмотрена на 4-километровом участке трассы Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье, проходящем через поселок Ищево. В Кингисеппском районе техника выйдет на участок дороги Гостицы — Пустомержа, проходящий через Поречье и поселок Ивановское.

Во Всеволожском районе асфальт заменят на подъезде к деревне Плинтовка, участках дорог Станция Магнитная — поселок им. Морозова (от Малой Романовки до Щеглово) и Всеволожск — станция Кирпичный завод около микрорайона Южный.

В июле дорожники завершили работы по этой программе на семи участках дорог: около поселка Возрождение в Выборгском районе на трассе Комсомольское — Приозерск, между Татьянино и Терпилицами в Волосовском районе на дороге Волосово — Копорье, у поселка Лебяжье в Ломоносовском районе на трассе Санкт-Петербург — Ручьи, от поворота на Киевское шоссе до Малого Лужского каньона в Лужском районе на трассе Жельцы — Торковичи. В Тосненском районе деформации покрытия убрали на участке дороги Павлово — Мга — Луга от Надино до Шапок. В Кировском районе дорожники сделали новый асфальт на участке дороги Санкт-Петербург — Кировск между Павлово-на-Неве и Кировском, а в Киришском районе — участок дороги Зуево — Новая Ладога от подъезда к Киришам вдоль берега реки Волхов.