К Тайцам обновят асфальт

В Гатчинском районе техника поработает на двух участках дороги Красное Село — Гатчина — Павловск: от границы Ломоносовского района до Тайцев и от Кобралово до деревни Антелево.
В
Волосовском районе дорожники продолжат работу на дороге Волосово — Гомонтово —
Копорье на участке от федеральной трассы «Нарва» почти до деревни Лашковицы. В
Сланцевском замена асфальта предусмотрена на 4-километровом участке трассы
Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье, проходящем через поселок Ищево. В
Кингисеппском районе техника выйдет на участок дороги Гостицы — Пустомержа,
проходящий через Поречье и поселок Ивановское.
Во
Всеволожском районе асфальт заменят на подъезде к деревне Плинтовка, участках
дорог Станция Магнитная — поселок им. Морозова (от Малой Романовки до Щеглово)
и Всеволожск — станция Кирпичный завод около микрорайона Южный.
В
июле дорожники завершили работы по этой программе на семи участках дорог: около
поселка Возрождение в Выборгском районе на трассе Комсомольское — Приозерск,
между Татьянино и Терпилицами в Волосовском районе на дороге Волосово —
Копорье, у поселка Лебяжье в Ломоносовском районе на трассе Санкт-Петербург —
Ручьи, от поворота на Киевское шоссе до Малого Лужского каньона в Лужском
районе на трассе Жельцы — Торковичи. В Тосненском районе деформации покрытия
убрали на участке дороги Павлово — Мга — Луга от Надино до Шапок. В Кировском
районе дорожники сделали новый асфальт на участке дороги Санкт-Петербург —
Кировск между Павлово-на-Неве и Кировском, а в Киришском районе — участок
дороги Зуево — Новая Ладога от подъезда к Киришам вдоль берега реки Волхов.