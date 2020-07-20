Новейшее оборудование для онкодиагностики появилось в Ленинградской области

Стоимость закупленного в
рамках нацпроекта «Здравоохранение» аппарата экспертного класса Logiq E9 фирмы
GE составляет почти 15 млн рублей.
УЗИ-аппарат может
обнаружить опухоль размером меньше 5 мм. С его помощью проводятся исследования
брюшной полости, сосудов, репродуктивных органов, скелетно-мышечного аппарата,
малых органов, сердца, сосудов, мочевыделительной системы и др.
Ранее по нацпроекту в
кузьмоловское отделение ЛОКОД за 62 млн рублей был закуплен компьютерный
томограф Revolution EVO. Такой же томограф появился и в отделении в Санкт-Петербурге.
Благодаря появлению новых аппаратов объем компьютерной томографии в диспансере
вырастет с 2400 до 9500 в год, что поможет сократить время ожидания при
назначении обследования.