Новейшее оборудование для онкодиагностики появилось в Ленинградской области

Стоимость закупленного в рамках нацпроекта «Здравоохранение» аппарата экспертного класса Logiq E9 фирмы GE составляет почти 15 млн рублей.

УЗИ-аппарат может обнаружить опухоль размером меньше 5 мм. С его помощью проводятся исследования брюшной полости, сосудов, репродуктивных органов, скелетно-мышечного аппарата, малых органов, сердца, сосудов, мочевыделительной системы и др.

Ранее по нацпроекту в кузьмоловское отделение ЛОКОД за 62 млн рублей был закуплен компьютерный томограф Revolution EVO. Такой же томограф появился и в отделении в Санкт-Петербурге. Благодаря появлению новых аппаратов объем компьютерной томографии в диспансере вырастет с 2400 до 9500 в год, что поможет сократить время ожидания при назначении обследования.