Областные награды за успехи в труде

Торжественную церемонию провели глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим и глава Гатчинского района Виталий Филоненко.

За активное участие в реализации мероприятий по переходу на цифровое телерадиовещание на территории Ленинградской области почетной грамотой губернатора Ленинградской области награжден начальник отдела по организационной работе с населением администрации Гатчинского района Анна Соколова.

За большой вклад в развитие строительной отрасли Ленобласти благодарность губернатора Ленинградской области объявлена исполнительному директору ООО «Лидер» Веронике Адамюк.

За высокий профессионализм благодарность губернатора Ленинградской области объявлена председателю комитета по управлению имуществом Александру Аввакумову.

Почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области за большой вклад в развитие системы местного самоуправления награждена главный специалист отдела кадров и наград администрации Гатчинского района Ольга Габрусенок. Почетный диплом Ольге Сергеевне вручил Павел Беляков, помощник депутата Законодательного собрания Ленобласти Сергея Коняева.