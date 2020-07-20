Отключение электроэнергии 21 июля

В связи с проведением запланированных работ на электросетевых
объектах во вторник, 21 июля, будет прекращена подача
электроэнергии:
с 10:00 до 19:00
Сиверское ГП:
д. Куровицы.
с 09:00 до 18:00
Рождественское СП:
п. Дивенский, ул. Пионерская,
ул. Песочная.
с 09.00 до 18.00
Кобринское СП:
д. Меньково, д. 88, 90, 92.
с 09.00 до 17:00
Елизаветинское СП:
д. Шпаньково, ул. А.Рыкунова.
д. Николаевка.
с 09.00 до 17:00
Веревское СП:
д. Вайялово, д. Пегелево, д.
Малое Верево, Гранд-Массив, СНТ «Огонек», п. Торфопредприятие, д. Кирлово
с 09.00 до 17:00
Большеколпанское СП:
д. Лядино, д. Вакколово,
с 10.00 до 19:00
Сяськелевское СП:
д. Луйсковицы, ул. Лесная
п. Сяськелево, ул. Новоселки
с 09.00 до 16.00
Пудостьское СП:
п. Пудость, д. Ивановка
с 10.00 до 18.00
Пудомягское СП:
д. Монделево, ул. Ясная, ул.
Суммоловская, пер. Осенний, ул. Летняя, Соколовский, Лазурный
д. Вяхтелево, ул.
Коммунарскаяд.1,9.
СНТ «Магистраль», КП
«Павловский ручей», КП «Усадьба на Юге»