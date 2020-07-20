Отключение электроэнергии 21 июля

Отключение электроэнергии 21 июля

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет об отключениях электроэнергии 21 июля.

Рубрики : ЖКХ     20 Jul 2020

В связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах во вторник, 21 июля, будет прекращена подача электроэнергии:

с 10:00 до 19:00

Сиверское ГП:

д. Куровицы.

 

с 09:00 до 18:00

Рождественское СП:

п. Дивенский, ул. Пионерская, ул. Песочная.

 

с 09.00 до 18.00  

Кобринское СП:

д. Меньково, д. 88, 90, 92.

 

с 09.00 до 17:00

Елизаветинское СП:

д. Шпаньково, ул. А.Рыкунова.

д. Николаевка.

 

с 09.00 до 17:00

Веревское СП:

д. Вайялово, д. Пегелево, д. Малое Верево, Гранд-Массив, СНТ «Огонек», п. Торфопредприятие, д. Кирлово

 

с 09.00 до 17:00

Большеколпанское СП:

д. Лядино, д. Вакколово,

 

с 10.00 до 19:00

Сяськелевское СП:

д. Луйсковицы, ул. Лесная

п. Сяськелево, ул. Новоселки

 

с 09.00 до 16.00

Пудостьское СП:

п. Пудость, д. Ивановка

 

с 10.00 до 18.00

Пудомягское СП:

д. Монделево, ул. Ясная, ул. Суммоловская, пер. Осенний, ул. Летняя, Соколовский, Лазурный

д. Вяхтелево, ул. Коммунарскаяд.1,9.

СНТ «Магистраль», КП «Павловский ручей», КП «Усадьба на Юге»

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