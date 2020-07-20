Защита леса - под контролем

По информации регионального комитета по природным ресурсам, с начала 2020 года было выявлено 139 случаев незаконных рубок, средний объем одной составил всего 6,9 куб м. Для сравнения, в 2007 году, когда регионы только приняли полномочия, было выявлено более 1 тысячи случаев незаконных рубок, средний объем которой составлял 63,4 куб. м. Таким образом, за 13 лет области удалось снизить объемы незаконной заготовки древесины почти в 10 раз.

Благодаря системной работе лесничеств – филиалов ЛОГКУ «Ленобллес» и комитета по природным ресурсам Ленинградской области удалось организовать качественное межведомственное взаимодействие с правоохранительными органами для выявления нарушений в лесах области.

Кроме того, внедрение федеральным агентством лесного хозяйства «Рослесхоз» системы учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС) позволило лесничествам с правоохранительными органами эффективно контролировать автотранспорт, перевозящий заготовленную древесину.