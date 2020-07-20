Защита леса - под контролем

По информации
регионального комитета по природным ресурсам, с начала 2020 года было выявлено
139 случаев незаконных рубок, средний объем одной составил всего 6,9 куб м. Для
сравнения, в 2007 году, когда регионы только приняли полномочия, было выявлено
более 1 тысячи случаев незаконных рубок, средний объем которой составлял 63,4
куб. м. Таким образом, за 13 лет области удалось снизить объемы незаконной
заготовки древесины почти в 10 раз.
Благодаря системной
работе лесничеств – филиалов ЛОГКУ «Ленобллес» и комитета по природным ресурсам
Ленинградской области удалось организовать качественное межведомственное
взаимодействие с правоохранительными органами для выявления нарушений в лесах
области.
Кроме того, внедрение
федеральным агентством лесного хозяйства «Рослесхоз» системы учета древесины и
сделок с ней (ЕГАИС) позволило лесничествам с правоохранительными органами
эффективно контролировать автотранспорт, перевозящий заготовленную древесину.