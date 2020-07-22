Ленинградская область помогает

Ленинградская область помогает

130 тысяч ленинградцев получили социальную поддержку в период действия ограничений, связанных с распространением коронавирусной ин-фекции.

Рубрики : Общество     22 Jul 2020

По данным комитета по социальной защите населения Ленинградской области, на выплаты детям индивидуальных предпринимателей, деятельность которых относится к отраслям, наиболее пострадавшим от пандемии, было направлено 47 млн рублей.

Еще 85 млн рублей получили многодетные семьи региона и более 110 млн рублей ─ малообеспеченные. В рамках обеспечения ленинградцев средствами индивидуальной защиты людям старшего возраста, многодетным и малообеспеченным семьям было выдано более 950 тысяч масок.

В настоящее время социальная поддержка наиболее незащищенных категорий жителей Ленинградской области продолжается.

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