Ленинградская область помогает

По данным комитета по социальной защите населения Ленинградской области, на выплаты детям индивидуальных предпринимателей, деятельность которых относится к отраслям, наиболее пострадавшим от пандемии, было направлено 47 млн рублей.

Еще 85 млн рублей получили многодетные семьи региона и более 110 млн рублей ─ малообеспеченные. В рамках обеспечения ленинградцев средствами индивидуальной защиты людям старшего возраста, многодетным и малообеспеченным семьям было выдано более 950 тысяч масок.

В настоящее время социальная поддержка наиболее незащищенных категорий жителей Ленинградской области продолжается.