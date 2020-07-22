Ленинградская область помогает

По данным комитета по
социальной защите населения Ленинградской области, на выплаты детям
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых относится к отраслям,
наиболее пострадавшим от пандемии, было направлено 47 млн рублей.
Еще 85 млн рублей
получили многодетные семьи региона и более 110 млн рублей ─ малообеспеченные. В
рамках обеспечения ленинградцев средствами индивидуальной защиты людям старшего
возраста, многодетным и малообеспеченным семьям было выдано более 950 тысяч
масок.
В настоящее время
социальная поддержка наиболее незащищенных категорий жителей Ленинградской
области продолжается.