Перепись расскажет, кто живёт в Ленинградской области

В переписные листы будущей переписи включены следующие вопросы к постоянным жителям страны: национальная принадлежность, родной язык, владение и пользование русским языком, владение и пользование иными языками. Ответы на них позволят получить информацию о численности этносов, населяющих Россию, их размещении на территории страны, выяснить условиях их проживания, а также собрать многие другие демографические, лингвистические и экономические данные.

Так, например, по итогам переписи населения в 2010 году в Ленинградской области насчитывалось 1380 вепсов, 169 представителей народа ижора и 33 – водь.

Один из главных принципов переписей населения — самоопределение, все сведения, в том числе о национальной принадлежности, будут фиксироваться со слов опрашиваемых. Предъявлять какие-то подтверждающие документы не нужно. Этот принцип работает и при самостоятельном заполнении электронных переписных листов на портале «Госуслуги». Также необходимо помнить, что перепись населения полностью анонимна — в переписные листы не заносятся фамилия, имя, отчество и адрес.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).