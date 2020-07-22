Перепись расскажет, кто живёт в Ленинградской области

В переписные листы
будущей переписи включены следующие вопросы к постоянным
жителям страны: национальная принадлежность, родной язык, владение и
пользование русским языком, владение и пользование иными языками. Ответы на них
позволят получить информацию о численности этносов, населяющих Россию, их
размещении на территории страны, выяснить условиях их проживания, а также
собрать многие другие демографические, лингвистические и экономические данные.
Так, например, по итогам
переписи населения в 2010 году в Ленинградской области насчитывалось 1380
вепсов, 169 представителей народа ижора и 33 – водь.
Один из главных принципов
переписей населения — самоопределение, все сведения, в том числе о национальной
принадлежности, будут фиксироваться со слов опрашиваемых. Предъявлять какие-то
подтверждающие документы не нужно. Этот принцип работает и при самостоятельном
заполнении электронных переписных листов на портале «Госуслуги». Также
необходимо помнить, что перепись населения полностью анонимна — в переписные
листы не заносятся фамилия, имя, отчество и адрес.
Всероссийская перепись
населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий.
Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного
заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг
(Gosuslugi.ru).