В период пандемии на почте возросли продажи розничных товаров

С 2019 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области успешно действует социальный проект по доставке на дом товаров первой необходимости. 2074 почтальона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области продают продукты и газетно-журнальную продукцию. Это 945 почтальонов в городе и 1129 почтальонов в области. Механика доставки продуктов на дом простая: почтальоны заранее уточняют потребности клиента, делают отметки в специальном бланке заказа и при следующем посещении приносят товары на дом. При необходимости работник почты может оставить номер телефона и бланк заказа для того, чтобы любой желающий смог позвонить в удобное для него время и оформить заявку.

Основным спросом у населения пользуется ассортимент раздела «бакалея» (мука, макароны, крупы, соль, сахар, растительное масло и блюда быстрого приготовления) и консервированная продукция (мясо, рыба, овощи, молочные консервы). Значимый «всплеск» продаж пришелся на март. Прирост к среднемесячным продажам за январь – февраль составил 95%. Прирост по продажам товаров народного потребления год к году в период с марта по июнь - 405%, это связано и с востребованностью услуг в связи с коронавирусом, и с распространением проекта «розница» в отделениях почтовой связи.

Сейчас, в период снятия основных ограничений, привычка покупать продукты на почте снизилась незначительно. «Мы увидели большие перспективы роста в продуктовом сегменте еще в начале прошлого года и не ошиблись с инвестициями. Поэтому сегодня наши клиенты могут оперативно заказывать товары с бесконтактной доставкой на дом либо забирать их самостоятельно в ближайшем почтовом отделении», - прокомментировал директор Почты России в северо-западном макрорегионе Дмитрий Серебренников.