Студенты ГИЭФПТ в Молодёжном правительстве Ленобласти

Молодежное правительство Ленинградской области – совещательный орган при правительстве Ленинградской области, представленный командой молодых и амбициозных ребят со своими социальными идеями, социальным видением и социальными установками.

Миссия Молодежного правительства - содействие правительству Ленинградской области в реализации основных направлений государственной молодежной политики, вовлечение в решение задач социально-экономического развития региона, участие в формировании резерва управленческих кадров Ленинградской области и органов местного самоуправления.

Недавно руководящий состав Молодежного правительства Ленобласти обновился, в него вошли три студента, обучающиеся в Гатчине в Государственном институте экономики, финансов, права и технологий.

Дмитрий Гурин переизбран на должность председателя. Первым зампредом по внутренней политике избрана Кристина Злобина. Новым руководителем аппарата - Антон Копков.

В ближайшее время команда молодых лидеров планирует приступить к разработке регионального флагманского проекта для молодежи Ленинградской области и организовать ряд прямых эфиров с яркими представителями экспертного сообщества.





