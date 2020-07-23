Студенты ГИЭФПТ в Молодёжном правительстве Ленобласти

Молодежное правительство
Ленинградской области – совещательный орган при правительстве Ленинградской
области, представленный командой молодых и амбициозных ребят со своими
социальными идеями, социальным видением и социальными установками.
Миссия Молодежного
правительства - содействие правительству Ленинградской области в реализации
основных направлений государственной молодежной политики, вовлечение в решение
задач социально-экономического развития региона, участие в формировании резерва
управленческих кадров Ленинградской области и органов местного самоуправления.
Недавно руководящий
состав Молодежного правительства Ленобласти обновился, в него вошли три
студента, обучающиеся в Гатчине в Государственном институте экономики,
финансов, права и технологий.
Дмитрий Гурин переизбран на
должность председателя. Первым зампредом по внутренней политике избрана Кристина Злобина. Новым руководителем аппарата - Антон Копков.