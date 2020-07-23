Жителей региона проверят на антитела к COVID-19

Жителей региона проверят на антитела к COVID-19

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение организовать в августе масштабное тестирование для жителей всех районов.

Рубрики : COVID-19  Общество     23 Jul 2020

К исследованиям подключат мобильные амбулатории, которые работают при больницах.

«Необходимо проверить здоровье населения на выходе из пике. Почему важно сделать тестирование в августе? Потому что это — переходный период. Впереди — первое сентября, возвращение в школу и на работу после каникул и отпусков», — пояснил глава региона.

На территории Ленинградской области работает 64 мобильных амбулаторных комплекса. В ближайшее время будут приобретены тест-системы для проведения исследований на антитела к коронавирусной инфекции.

Помимо тестирования на антитела, выездные амбулатории проведут профилактические осмотры жителей — например, медицинские работники измерят температуру тела или давление.

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