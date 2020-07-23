Жителей региона проверят на антитела к COVID-19

К исследованиям подключат
мобильные амбулатории, которые работают при больницах.
«Необходимо проверить
здоровье населения на выходе из пике. Почему важно сделать тестирование в
августе? Потому что это — переходный период. Впереди — первое сентября,
возвращение в школу и на работу после каникул и отпусков», — пояснил глава
региона.
На территории
Ленинградской области работает 64 мобильных амбулаторных комплекса. В ближайшее
время будут приобретены тест-системы для проведения исследований на антитела к
коронавирусной инфекции.
Помимо тестирования на
антитела, выездные амбулатории проведут профилактические осмотры жителей —
например, медицинские работники измерят температуру тела или давление.