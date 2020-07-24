Каждой мурке – микрочип, бурёнке – бирка

Идентификация животного –
или группы животных – представляет собой присвоение животному уникального
номера. Допускается использование визуальных (бирка, татуировка, тавро, кольцо,
ошейник) и электронных (микрочип) методов идентификации.
Зачем
нужна идентификация?
Такое требование, прежде
всего, должно обеспечить:
- невозможность подмены
одного животного другим;
- исключение перевозки
животных, которые не вакцинированы против бешенства и других заразных болезней;
- возврат животного
владельцу в случае его потери, а при находке чужого животного можно будет
определить координаты его хозяина, связавшись со специализированной локальной
базой или с базой в интернете.
Чаще всего владельцы
животных сталкиваются с необходимостью их мечения при перевозках. Ветеринарный
врач только тогда оформит сопроводительный документ для перевозки животного,
когда сможет вписать в этот документ идентификационные сведения.
Чипирование
–
это вживление в организм животного специального чипа, электронного
приспособления, позволяющего найти четвероногого друга на любом расстоянии.
Микрочип представляет собой микросхему с информацией, которую можно считать
сканером. Это электронный паспорт животного, где могут содержаться данные о
питомце, его хозяине, а также много других сведений: вакцинация, особенности
животного, история болезни, фотографии и другое. Данный паспорт невозможно
потерять, и процедура делается один раз в жизни. Но самое важное, если питомец
потеряется даже заграницей, его можно будет найти.
Размер микрочипа невелик
– не больше рисового зернышка, а бывает и меньше. Микрочипы вживляются под кожу
животного с помощью специального шприца, в иголке которого находится микрочип.
Данная процедура абсолютно безопасна и безболезненна, сравнима с уколом
вакцинации.
Надо понимать, что
микрочип – это пассивное устройство, которое не имеет ни батареи, ни
передатчика GPS. Поэтому отследить животное по спутнику с помощью чипа нельзя.
Сам по себе микрочип содержит только уникальный пятнадцатизначный код. В базе
данных к этому уникальному коду прикрепляются сведения о животном, владельце,
организации и другие.
Идентификация
сельскохозяйственных животных имеет не менее важное значение, чем чипирование
собак и кошек. Для коров, свиней, овец и коз чаще всего используются ушные
бирки разных форм и размеров, имеющие индивидуальный номер. Идентификация
сельскохозяйственных животных позволяет вести учет поголовья, контролировать
перемещение животных, а также исключить несанкционированный ввоз животных.
Стоит иметь в виду, что ввоз животных из неблагополучных регионов может повлечь
за собой вспышки инфекционных заболеваний, представляющих опасность для
здоровья людей.
В личных и
крестьянско-фермерских хозяйствах специалистами Гатчинской ветеринарной службы
забирковано 1300 голов крупного рогатого скота, 2458 мелкого рогатого скота,
3500 голов свиней, чипировано 400 лошадей.
В целях проведения
идентификации мелких домашних животных, содержащихся на территории Гатчинского
района, Гатчинская ветеринарная служба проводит акцию: в период с 1-го августа
по 31-е декабря 2020 года во всех подразделениях Гатчинской районной
ветеринарной службы будет проводиться услуга по чипированию собак и кошек с 50%
скидкой, плюс оформление и выдача ветеринарного паспорта бесплатно.
По
всем вопросам обращайтесь в государственную ветеринарную службу Гатчинского
района по телефону: (81371) 980-77 или в ветеринарные участки по следующим
адресам:
- Сиверский ветеринарный
участок: пос. Сиверский, Кезевская дорога, д. 1, тел.: 8(81371)44-014,
8(931)979-34-48;
- Тяглинский ветеринарный
участок: дер. Тяглино, д. 28, тел.: 8(931)979-52-02;
- Вырицкий ветеринарный
участок: пос. Вырица, ул. Соболевского, д. 30, тел.: 8(931)979-06-71;
- Коммунарский
ветеринарный участок: г. Коммунар, ул. Западная, д. 4; тел.: 8(931)979-06-72;
- Пудостьский
ветеринарный участок: дер. Мыза-Ивановка, ул. Инкубаторная, д. 2, тел.:
8(931)979-06-69.
Для экстренного
реагирования круглосуточно работает телефон горячей линии: +7 (921) 867-72-00,
ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района», г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 42-а.
Гатчинская ветеринарная
служба напоминает: идентификация всех видов животных обязательна!