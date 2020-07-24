Каждой мурке – микрочип, бурёнке – бирка

Идентификация животного – или группы животных – представляет собой присвоение животному уникального номера. Допускается использование визуальных (бирка, татуировка, тавро, кольцо, ошейник) и электронных (микрочип) методов идентификации.

Зачем нужна идентификация?

Такое требование, прежде всего, должно обеспечить:

- невозможность подмены одного животного другим;

- исключение перевозки животных, которые не вакцинированы против бешенства и других заразных болезней;

- возврат животного владельцу в случае его потери, а при находке чужого животного можно будет определить координаты его хозяина, связавшись со специализированной локальной базой или с базой в интернете.

Чаще всего владельцы животных сталкиваются с необходимостью их мечения при перевозках. Ветеринарный врач только тогда оформит сопроводительный документ для перевозки животного, когда сможет вписать в этот документ идентификационные сведения.

Чипирование – это вживление в организм животного специального чипа, электронного приспособления, позволяющего найти четвероногого друга на любом расстоянии. Микрочип представляет собой микросхему с информацией, которую можно считать сканером. Это электронный паспорт животного, где могут содержаться данные о питомце, его хозяине, а также много других сведений: вакцинация, особенности животного, история болезни, фотографии и другое. Данный паспорт невозможно потерять, и процедура делается один раз в жизни. Но самое важное, если питомец потеряется даже заграницей, его можно будет найти.

Размер микрочипа невелик – не больше рисового зернышка, а бывает и меньше. Микрочипы вживляются под кожу животного с помощью специального шприца, в иголке которого находится микрочип. Данная процедура абсолютно безопасна и безболезненна, сравнима с уколом вакцинации.

Надо понимать, что микрочип – это пассивное устройство, которое не имеет ни батареи, ни передатчика GPS. Поэтому отследить животное по спутнику с помощью чипа нельзя. Сам по себе микрочип содержит только уникальный пятнадцатизначный код. В базе данных к этому уникальному коду прикрепляются сведения о животном, владельце, организации и другие.

Идентификация сельскохозяйственных животных имеет не менее важное значение, чем чипирование собак и кошек. Для коров, свиней, овец и коз чаще всего используются ушные бирки разных форм и размеров, имеющие индивидуальный номер. Идентификация сельскохозяйственных животных позволяет вести учет поголовья, контролировать перемещение животных, а также исключить несанкционированный ввоз животных. Стоит иметь в виду, что ввоз животных из неблагополучных регионов может повлечь за собой вспышки инфекционных заболеваний, представляющих опасность для здоровья людей.

В личных и крестьянско-фермерских хозяйствах специалистами Гатчинской ветеринарной службы забирковано 1300 голов крупного рогатого скота, 2458 мелкого рогатого скота, 3500 голов свиней, чипировано 400 лошадей.

В целях проведения идентификации мелких домашних животных, содержащихся на территории Гатчинского района, Гатчинская ветеринарная служба проводит акцию: в период с 1-го августа по 31-е декабря 2020 года во всех подразделениях Гатчинской районной ветеринарной службы будет проводиться услуга по чипированию собак и кошек с 50% скидкой, плюс оформление и выдача ветеринарного паспорта бесплатно.

По всем вопросам обращайтесь в государственную ветеринарную службу Гатчинского района по телефону: (81371) 980-77 или в ветеринарные участки по следующим адресам:

- Сиверский ветеринарный участок: пос. Сиверский, Кезевская дорога, д. 1, тел.: 8(81371)44-014, 8(931)979-34-48;

- Тяглинский ветеринарный участок: дер. Тяглино, д. 28, тел.: 8(931)979-52-02;

- Вырицкий ветеринарный участок: пос. Вырица, ул. Соболевского, д. 30, тел.: 8(931)979-06-71;

- Коммунарский ветеринарный участок: г. Коммунар, ул. Западная, д. 4; тел.: 8(931)979-06-72;

- Пудостьский ветеринарный участок: дер. Мыза-Ивановка, ул. Инкубаторная, д. 2, тел.: 8(931)979-06-69.

Для экстренного реагирования круглосуточно работает телефон горячей линии: +7 (921) 867-72-00, ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района», г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 42-а.

Гатчинская ветеринарная служба напоминает: идентификация всех видов животных обязательна!



