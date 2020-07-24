Кто мы есть и какими будем

Наше представление о
себе, причем с самого раннего детства, наша самооценка образуются под
воздействием одобрительных или негативных взглядов людей из нашего ближнего
круга. Даже наши внешние и внутренние изменения происходят под их влиянием. Нас
уважают, ценят – и мы нравимся себе больше. Нас любят – мы «расцветаем» и
хорошеем. Критика или недостаток внимания делают нас уязвимыми. Увы, мы не
можем существовать без «обратной связи»! Так было в детстве, отрочестве,
юности, и так есть в зрелой жизни.
НО есть хорошая новость:
если детьми, быть может, мы страдали от чрезмерной критики или равнодушия
родителей, то теперь способны всё исправить. Психологи утверждают, что для
этого нужно проработать свою семейную историю. Механика здесь проста: на
виртуальном экране вы моделируете те взгляды и те слова – любви, дружбы,
признания, восхищения, которые могут вас поддержать сейчас. Теперь-то вы
знаете, чего вам так не хватало в этой жизни, чтобы чувствовать себя увереннее.
В одной из южнокорейских
дорам, которые сегодня пользуются большим успехом во всём мире, есть эпизод.
Девушка и молодой человек находят уличного котенка и решают, что оставят его у
себя. Девушка, выросшая в благополучной семье, спрашивает:
– А кто будет котёнку
мамой?
Суровый парень, в детстве
брошенный матерью и выросший в детдоме, говорит: «Я буду ему мамой, только не
знаю, как». И получает ответ:
– Нужно говорить ему,
какой он милый, и ласково гладить по головке...
Вот и мы сегодня,
взрослые дяди и тёти, не получившие в детстве нужную именно нам долю тепла,
внимания и одобрения, можем самим себе создать оазис положительных эмоций и
мыслей.
Один из западных
исследователей заметил, что «мы являем собой нечто среднее между теми пятью
людьми, с которыми больше всего проводим времени. Вместе взятые они
складываются для нас в образ собирательного «другого». И его влияние велико. Мы
хотим что-то изменить в своём образе жизни, карьере, но если этот «другой» не
одобряет такие планы или явно высказывает своё неверие в нас, то у нас ничего
не получится».
Как
выбраться из этой обесценивающей нас паутины?
Создавать помимо
реального круга общения свою мысленную группу поддержки: окружать себя
любящими, одобряющими взглядами из прошлого, которые мы помним. Ваша бабушка
говорила вам, что у вас прекрасный голос? – Годится, берите в коллекцию. Ваша
соседка говорила вам, что у вас «жупел в пятой точке»? Годится, это значит, в
вас много энергии, теперь главное – направить её в нужное русло. Ваши
одноклассники восхищались вашей памятью? – Тоже подойдет для эмоциональной
«копилки».
Практикующие психологи
советуют: «вспомните и держите при себе взгляды и чувства восхищения, любви,
уважения тех, кто когда-то был с вами. – Вовсе не обязательно, чтобы это были
ваши близкие. Тут смысл другой: взгляд и тепло, которое исходило от человека,
вас заметившего.
Чтобы понять, к кому из
реального окружения прислушиваться больше, психологи советуют произвести некий
аналитический расчет. Нужно разметить лист бумаги на две колонки. В правой
написать имена людей, которые вас критиковали, мешали вам обзавестись новыми
друзьями, говорили, что деньги будут доставаться вам тяжело, предрекали, что
радостей от жизни у вас будет мало, ну и так далее, в том же духе.
В левую колонку
записываем тех, кто говорил, что вы талантливы, способны все преодолеть, что
многие рады знакомству и дружбе с вами, что вас ждет финансовое благополучие и
что вы, вообще-то, заслуживаете хорошей жизни. Теперь мысленно представьте
(вспомните), кто и как живет из этих людей. Скорее всего, те, кто оказался в
левой колонке, счастливы и самодостаточны. Вывод: общайтесь именно с этими и
прислушивайтесь к их мнению.
Я попробовала выстроить
колонку, но сделала проще: выписала мнения обо мне людей, с которыми когда-либо
общалась. В «левую колонку», например, попали моя бабушка и подруга Рита. Когда
я боялась, что не справлюсь с трудным редакционным заданием, Рита (у неё было
больное сердце, и она рано умерла) тогда говорила мне: «Ты талантлива, у тебя
всё получится!»
А бабушка говорила:
«Голос у тебя, внученька, звонкий, но противный». Благодаря этому высказыванию
я передумала поступать в музыкальное училище. Зато она же, моя бабка, часто
говорила мне: «У тебя врожденная грамотность. Действуй!» Вот я и «действую» –
до сих пор.
...В трудные периоды
нашей жизни, когда нам приходится принимать важные решения, голоса других людей
способны либо поддержать нас в каком-либо стремлении, либо, напротив,
«подрезать крылья». Поэтому нужно учиться держать дистанцию между собой и
мнениями окружающих. Тех, что вдохновляют, держим поближе, а тех, кто
«токсичен», – как можно дальше.