Кто мы есть и какими будем

Наше представление о себе, причем с самого раннего детства, наша самооценка образуются под воздействием одобрительных или негативных взглядов людей из нашего ближнего круга. Даже наши внешние и внутренние изменения происходят под их влиянием. Нас уважают, ценят – и мы нравимся себе больше. Нас любят – мы «расцветаем» и хорошеем. Критика или недостаток внимания делают нас уязвимыми. Увы, мы не можем существовать без «обратной связи»! Так было в детстве, отрочестве, юности, и так есть в зрелой жизни.

НО есть хорошая новость: если детьми, быть может, мы страдали от чрезмерной критики или равнодушия родителей, то теперь способны всё исправить. Психологи утверждают, что для этого нужно проработать свою семейную историю. Механика здесь проста: на виртуальном экране вы моделируете те взгляды и те слова – любви, дружбы, признания, восхищения, которые могут вас поддержать сейчас. Теперь-то вы знаете, чего вам так не хватало в этой жизни, чтобы чувствовать себя увереннее.

В одной из южнокорейских дорам, которые сегодня пользуются большим успехом во всём мире, есть эпизод. Девушка и молодой человек находят уличного котенка и решают, что оставят его у себя. Девушка, выросшая в благополучной семье, спрашивает:

– А кто будет котёнку мамой?

Суровый парень, в детстве брошенный матерью и выросший в детдоме, говорит: «Я буду ему мамой, только не знаю, как». И получает ответ:

– Нужно говорить ему, какой он милый, и ласково гладить по головке...

Вот и мы сегодня, взрослые дяди и тёти, не получившие в детстве нужную именно нам долю тепла, внимания и одобрения, можем самим себе создать оазис положительных эмоций и мыслей.

Один из западных исследователей заметил, что «мы являем собой нечто среднее между теми пятью людьми, с которыми больше всего проводим времени. Вместе взятые они складываются для нас в образ собирательного «другого». И его влияние велико. Мы хотим что-то изменить в своём образе жизни, карьере, но если этот «другой» не одобряет такие планы или явно высказывает своё неверие в нас, то у нас ничего не получится».

Как выбраться из этой обесценивающей нас паутины?

Создавать помимо реального круга общения свою мысленную группу поддержки: окружать себя любящими, одобряющими взглядами из прошлого, которые мы помним. Ваша бабушка говорила вам, что у вас прекрасный голос? – Годится, берите в коллекцию. Ваша соседка говорила вам, что у вас «жупел в пятой точке»? Годится, это значит, в вас много энергии, теперь главное – направить её в нужное русло. Ваши одноклассники восхищались вашей памятью? – Тоже подойдет для эмоциональной «копилки».

Практикующие психологи советуют: «вспомните и держите при себе взгляды и чувства восхищения, любви, уважения тех, кто когда-то был с вами. – Вовсе не обязательно, чтобы это были ваши близкие. Тут смысл другой: взгляд и тепло, которое исходило от человека, вас заметившего.

Чтобы понять, к кому из реального окружения прислушиваться больше, психологи советуют произвести некий аналитический расчет. Нужно разметить лист бумаги на две колонки. В правой написать имена людей, которые вас критиковали, мешали вам обзавестись новыми друзьями, говорили, что деньги будут доставаться вам тяжело, предрекали, что радостей от жизни у вас будет мало, ну и так далее, в том же духе.

В левую колонку записываем тех, кто говорил, что вы талантливы, способны все преодолеть, что многие рады знакомству и дружбе с вами, что вас ждет финансовое благополучие и что вы, вообще-то, заслуживаете хорошей жизни. Теперь мысленно представьте (вспомните), кто и как живет из этих людей. Скорее всего, те, кто оказался в левой колонке, счастливы и самодостаточны. Вывод: общайтесь именно с этими и прислушивайтесь к их мнению.

Я попробовала выстроить колонку, но сделала проще: выписала мнения обо мне людей, с которыми когда-либо общалась. В «левую колонку», например, попали моя бабушка и подруга Рита. Когда я боялась, что не справлюсь с трудным редакционным заданием, Рита (у неё было больное сердце, и она рано умерла) тогда говорила мне: «Ты талантлива, у тебя всё получится!»

А бабушка говорила: «Голос у тебя, внученька, звонкий, но противный». Благодаря этому высказыванию я передумала поступать в музыкальное училище. Зато она же, моя бабка, часто говорила мне: «У тебя врожденная грамотность. Действуй!» Вот я и «действую» – до сих пор.

...В трудные периоды нашей жизни, когда нам приходится принимать важные решения, голоса других людей способны либо поддержать нас в каком-либо стремлении, либо, напротив, «подрезать крылья». Поэтому нужно учиться держать дистанцию между собой и мнениями окружающих. Тех, что вдохновляют, держим поближе, а тех, кто «токсичен», – как можно дальше.



