Ленинградская область берет под контроль «мусорную» логистику

Ленинградская область берет под контроль «мусорную» логистику

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провёл рабочую встречу, посвященную разработке закона, который будет регулировать оборот бытовых, строительных, медицинских и других видов отходов.

Рубрики : Общество     24 Jul 2020

В документе будут закреплены требования по перемещению и утилизации мусора, а также штрафы за их нарушение.

Законопроект позволит внедрить единую систему контроля за логистикой с применением QR-кодов, которые должны будут иметься у всех легальных перевозчиков мусора. В QR-код планируется «зашить» подробную информацию о наличии разрешения, маршруте и пункте назначения транспортных средств, везущих отходы. Александр Дрозденко также предложил рассмотреть возможность обеспечения сотрудников полиции специальными планшетами для контроля за передвижением мусора.

Разработать технологическое решение поручено Комитету цифрового развития совместно с Комитетом государственного экологического надзора.

«Мы должны как можно скорее уйти от складирования мусора, а для этого нужны жесткий контроль, прозрачная система надзора и драконовские штрафы за нелегальный сброс отходов. Повторяю, к 2023 году все полигоны без глубокой переработки должны быть закрыты», — заявил Александр Дрозденко на совещании, посвященном подготовке нового законопроекта.

За несанкционированную транспортировку и размещение отходов планируется увеличение штрафов до 100 тысяч рублей для физических лиц и до 1,5 млн. рублей для юридических лиц.

Губернатор Ленинградской области дал поручение экологическому блоку разработать условия проведения открытого конкурса, который определит возможные технологии мусоропереработки в регионе. Конкурсная комиссия должна оценить безопасность технологии, глубину переработки отходов, а также качество бизнес-проекта, рентабельность и сроки его реализации.

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