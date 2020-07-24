Ленинградская область берет под контроль «мусорную» логистику

В
документе будут закреплены требования по перемещению и утилизации мусора, а
также штрафы за их нарушение.
Законопроект
позволит внедрить единую систему контроля за логистикой с применением QR-кодов,
которые должны будут иметься у всех легальных перевозчиков мусора. В QR-код
планируется «зашить» подробную информацию о наличии разрешения, маршруте и
пункте назначения транспортных средств, везущих отходы. Александр Дрозденко
также предложил рассмотреть возможность обеспечения сотрудников полиции
специальными планшетами для контроля за передвижением мусора.
Разработать
технологическое решение поручено Комитету цифрового развития совместно с
Комитетом государственного экологического надзора.
«Мы
должны как можно скорее уйти от складирования мусора, а для этого нужны жесткий
контроль, прозрачная система надзора и драконовские штрафы за нелегальный сброс
отходов. Повторяю, к 2023 году все полигоны без глубокой переработки должны
быть закрыты», — заявил Александр Дрозденко на совещании, посвященном
подготовке нового законопроекта.
За
несанкционированную транспортировку и размещение отходов планируется увеличение
штрафов до 100 тысяч рублей для физических лиц и до 1,5 млн. рублей для
юридических лиц.
Губернатор
Ленинградской области дал поручение экологическому блоку разработать условия
проведения открытого конкурса, который определит возможные технологии
мусоропереработки в регионе. Конкурсная комиссия должна оценить безопасность
технологии, глубину переработки отходов, а также качество бизнес-проекта,
рентабельность и сроки его реализации.