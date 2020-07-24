Ленинградская область берет под контроль «мусорную» логистику

В документе будут закреплены требования по перемещению и утилизации мусора, а также штрафы за их нарушение.

Законопроект позволит внедрить единую систему контроля за логистикой с применением QR-кодов, которые должны будут иметься у всех легальных перевозчиков мусора. В QR-код планируется «зашить» подробную информацию о наличии разрешения, маршруте и пункте назначения транспортных средств, везущих отходы. Александр Дрозденко также предложил рассмотреть возможность обеспечения сотрудников полиции специальными планшетами для контроля за передвижением мусора.

Разработать технологическое решение поручено Комитету цифрового развития совместно с Комитетом государственного экологического надзора.

«Мы должны как можно скорее уйти от складирования мусора, а для этого нужны жесткий контроль, прозрачная система надзора и драконовские штрафы за нелегальный сброс отходов. Повторяю, к 2023 году все полигоны без глубокой переработки должны быть закрыты», — заявил Александр Дрозденко на совещании, посвященном подготовке нового законопроекта.

За несанкционированную транспортировку и размещение отходов планируется увеличение штрафов до 100 тысяч рублей для физических лиц и до 1,5 млн. рублей для юридических лиц.

Губернатор Ленинградской области дал поручение экологическому блоку разработать условия проведения открытого конкурса, который определит возможные технологии мусоропереработки в регионе. Конкурсная комиссия должна оценить безопасность технологии, глубину переработки отходов, а также качество бизнес-проекта, рентабельность и сроки его реализации.