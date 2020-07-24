Ленинградским школьникам – бесплатное питание

По поручению губернатора
Ленинградской области Александра Дрозденко, с 1 сентября 2020 года младшие
школьники региона с 1 по 4 классы будут обеспечены бесплатным горячим питанием.
В школах региона горячее
питание будет двухразовым: завтрак и обед — для учащихся первой смены, и обед и
полдник — для второй смены.
В настоящее время комитет
общего и профессионального образования Ленинградской области совместно с
экспертами «Института отраслевого питания» разрабатывают сбалансированное меню.
Главная цель — обеспечить здоровый рацион для 75 тысяч учеников начальных
классов. Именно столько младшеклассников будут учиться в школах региона в 2020
году.
Закон о внесении
изменений в Социальный кодекс, регламентирующий бесплатное питание школьников
младших классов, был принят Законодательным собранием региона 8 июля.