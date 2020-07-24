Ленинградским школьникам – бесплатное питание

По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, с 1 сентября 2020 года младшие школьники региона с 1 по 4 классы будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

В школах региона горячее питание будет двухразовым: завтрак и обед — для учащихся первой смены, и обед и полдник — для второй смены.

В настоящее время комитет общего и профессионального образования Ленинградской области совместно с экспертами «Института отраслевого питания» разрабатывают сбалансированное меню. Главная цель — обеспечить здоровый рацион для 75 тысяч учеников начальных классов. Именно столько младшеклассников будут учиться в школах региона в 2020 году.

Закон о внесении изменений в Социальный кодекс, регламентирующий бесплатное питание школьников младших классов, был принят Законодательным собранием региона 8 июля.