Особое внимание - пушкинским местам Ленинградской области

Комплексная программа развития пушкинских мест Ленинградской области создана рабочей группой, в которую вошли представители комитета по культуре, комитета по туризму, администрации Гатчинского района и «Музейного агентства Ленинградской области». Разработка программы началась год назад по поручению губернатора.

На ряде объектов уже проводится реставрация, где-то готовятся к ее проведению. По некоторым местам будут решать имущественные вопросы.

«Считаю, что предварительная работа по программе развития пушкинских мест выполнена хорошо. Мы четко понимаем, что будем делать, чтобы сохранить память о Пушкине для будущих поколений», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании областного правительства.

В Ленинградской области выделяют восемь важнейших объектов культурного наследия, связанных с именем Александра Сергеевича Пушкина. К ним относят здание почтовой станции в Выре, где останавливался Пушкин; домик няни Пушкина Арины Родионовны; усадьба «Суйда», которая принадлежала прадеду поэта Абраму Петровичу Ганнибалу и где жили родители Пушкина; могила Ганнибала; главный усадебный дом и парк, принадлежавшие Алексею Николаевичу Оленину – усадьба «Приютино»; памятное место, где находилась усадьба Кондратия Рылеева; усадьба, в которой в 1800-1837 годы жил мореплаватель Юрий Лисянский и усадьба Роткирха, Лелонга.

В музее «Дом станционного смотрителя» в Выре в этом году планируется завершить реставрационные работы, начатые в октябре 2018 года. Дом будет открыт для посетителей в 2021 году после монтажа экспозиции. В «Домике няни А.С. Пушкина» в сентябре будут завершены локальные ремонтные работы, в октябре он будет открыт для посетителей.