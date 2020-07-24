Особое внимание - пушкинским местам Ленинградской области

Комплексная программа
развития пушкинских мест Ленинградской области создана рабочей группой, в которую
вошли представители комитета по культуре, комитета по туризму, администрации
Гатчинского района и «Музейного агентства Ленинградской области». Разработка
программы началась год назад по поручению губернатора.
На ряде объектов уже проводится
реставрация, где-то готовятся к ее проведению. По некоторым местам будут решать
имущественные вопросы.
«Считаю, что
предварительная работа по программе развития пушкинских мест выполнена хорошо.
Мы четко понимаем, что будем делать, чтобы сохранить память о Пушкине для
будущих поколений», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко на заседании областного правительства.
В Ленинградской области
выделяют восемь важнейших объектов культурного наследия, связанных с именем
Александра Сергеевича Пушкина. К ним относят здание почтовой станции в Выре,
где останавливался Пушкин; домик няни Пушкина Арины Родионовны; усадьба
«Суйда», которая принадлежала прадеду поэта Абраму Петровичу Ганнибалу и где
жили родители Пушкина; могила Ганнибала; главный усадебный дом и парк,
принадлежавшие Алексею Николаевичу Оленину – усадьба «Приютино»; памятное
место, где находилась усадьба Кондратия Рылеева; усадьба, в которой в 1800-1837
годы жил мореплаватель Юрий Лисянский и усадьба Роткирха, Лелонга.
В музее «Дом станционного
смотрителя» в Выре в этом году планируется завершить реставрационные работы,
начатые в октябре 2018 года. Дом будет открыт для посетителей в 2021 году после
монтажа экспозиции. В «Домике няни А.С. Пушкина» в сентябре будут завершены локальные
ремонтные работы, в октябре он будет открыт для посетителей.