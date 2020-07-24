Труп со связанными руками

15-го июля в Вырицкий отдел полиции поступило сообщение: в
Вирце в доме на Московской улице на втором этаже обнаружено тело 36-летнего
мужчины, подвешенного на бельевой веревке за крюк, прикрученный к люку на
чердак. Руки мужчины были связаны за спиной.
На место прибыла следственно-оперативная группа, вызвали
судмедэксперта из Петербурга. При осмотре трупа видимых телесных повреждений не
обнаружили. Двери дома были закрыты изнутри, окна закрыты, порядок в доме не
нарушен. Проводится расследование.