Труп со связанными руками

15-го июля в Вырицкий отдел полиции поступило сообщение: в Вирце в доме на Московской улице на втором этаже обнаружено тело 36-летнего мужчины, подвешенного на бельевой веревке за крюк, прикрученный к люку на чердак. Руки мужчины были связаны за спиной.

На место прибыла следственно-оперативная группа, вызвали судмедэксперта из Петербурга. При осмотре трупа видимых телесных повреждений не обнаружили. Двери дома были закрыты изнутри, окна закрыты, порядок в доме не нарушен. Проводится расследование.