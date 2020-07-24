Труп со связанными руками

Труп со связанными руками

В Вырице нашли труп мужчины со связанными за спиной руками. Тело висело на бельевой веревке.

Рубрики : Происшествия     24 Jul 2020

15-го июля в Вырицкий отдел полиции поступило сообщение: в Вирце в доме на Московской улице на втором этаже обнаружено тело 36-летнего мужчины, подвешенного на бельевой веревке за крюк, прикрученный к люку на чердак. Руки мужчины были связаны за спиной.

На место прибыла следственно-оперативная группа, вызвали судмедэксперта из Петербурга. При осмотре трупа видимых телесных повреждений не обнаружили. Двери дома были закрыты изнутри, окна закрыты, порядок в доме не нарушен. Проводится расследование.

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