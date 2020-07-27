Спорт для всех

Занятия проводят
профессиональные спортсмены и тренера Ленинградской области, среди которых
чемпион мира по хоккею с мячом Андрей Лобачёв. Тренировки будут проходить два
раза в неделю — по средам и субботам.
По словам организаторов,
главной целью новой инициативы является физическое воспитание ребят и
формирование навыков командного духа.
«Мультицентр социальной и
трудовой интеграции» Ленинградской области был открыт в 2014 году по инициативе
Благотворительного фонда «Место под солнцем» и при поддержке правительства
Ленинградской области.
Основной целью учреждения
является трудовая и социальная интеграция инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, а также профориентация и дополнительное образование.
Обучение бесплатное и
включает элементы дуального образования и представляет собой комплексное
сопровождение молодых инвалидов в течение всего периода пребывания в
Мультицентре. Последующее трудоустройство предполагает сопровождение выпускника
на рабочем месте в период адаптации группой специалистов Мультицентра.