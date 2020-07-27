Спорт для всех

Занятия проводят профессиональные спортсмены и тренера Ленинградской области, среди которых чемпион мира по хоккею с мячом Андрей Лобачёв. Тренировки будут проходить два раза в неделю — по средам и субботам.

По словам организаторов, главной целью новой инициативы является физическое воспитание ребят и формирование навыков командного духа.

«Мультицентр социальной и трудовой интеграции» Ленинградской области был открыт в 2014 году по инициативе Благотворительного фонда «Место под солнцем» и при поддержке правительства Ленинградской области.

Основной целью учреждения является трудовая и социальная интеграция инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также профориентация и дополнительное образование.

Обучение бесплатное и включает элементы дуального образования и представляет собой комплексное сопровождение молодых инвалидов в течение всего периода пребывания в Мультицентре. Последующее трудоустройство предполагает сопровождение выпускника на рабочем месте в период адаптации группой специалистов Мультицентра.