Гатчинские допризывники – в финале Всероссийской Спартакиады

Организаторами
традиционной Спартакиады молодежи допризывного возраста выступили комитет по
физической культуре и спорту и комитет по молодежной политике Ленинградской
области, региональный военный комиссариат и администрация Гатчинского района.
Непосредственным
проведением соревнований занимались спорткомитет и комитет образования
Гатчинского района.
В соревнованиях приняли
участие пять районов Ленобласти. На старт вышли две команды Гатчинского района
и по одной команде от Волховского, Киришского, Тосненского и Приозерского
районов. Команды состязались в девяти видах испытаний, в числе которых стрельба
из электронного оружия, бег, прыжки в длину с места, метание гранаты,
поднимание туловища из положения «лежа на спине», подтягивание, строевая
подготовка, разборка и сборка автомата.
Когда первые два часа
соревнований были позади, мы попросили оценить уровень подготовки допризывников
и организацию соревнований в Гатчине директора соревнований, руководителя
Центра спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области Юрия
Суворова.
- На стадионе ГИЭФПТ
Спартакиада молодежи допризывного возраста проходит впервые, - заметил Юрий
Суворов. - Стадион очень уютный и компактный, есть навес. Здесь же можно
провести силовую часть соревнований, разбору-сборку автомата. Качественное
покрытие позволяет проводить соревнования в любую погоду. Сегодня это кросс и
бег на 60 метров. Рядом, в шаговой доступности, остальные объекты,
задействованные в проведении Спартакиады.
Учитывая особую
обстановку, связанную с пандемией, Юрий Суворов рассказал о предпринятых мерах
предосторожности.
- Все виды испытаний
проводятся индивидуально и по графику, - подчеркнул Юрий Суворов. - Команды
распределены по точкам. Одни находятся на метании гранаты, другие - на стрельбе
и так далее. Все приехали с допуском врача.
По мнению Юрия Суворова,
в целом уровень подготовки допризывников хороший, есть неплохие спортивные
результаты.
- Команды серьезно
готовились, - отметил Юрий Суворов. - К нам приехали в основном
военно-патриотические клубы. Это, действительно, команды с боевым настроем.
Друг друга подбадривают, дисциплина хорошая. Приятно видеть их азарт, отношение
к делу.
Допризывную подготовку по
видам испытаний оценивали спортивные судьи и представители гатчинского и
областного военкоматов.
- Спартакиада допризывной
молодежи Ленинградской области проходит в Гатчине в течение последних шести
лет, - подчеркнул помощник военного комиссара Ленинградской области по
военно-патриотической работе Сергей Васильевич Стрижков. – Наша задача –
воспитать подрастающее поколение здоровым и сильным, любящим свою Родину,
умеющим выполнять определенные спортивные комплексы и защищать свою Родину.
Сейчас Спартакиада молодежи допризывного возраста проходит во всех регионах
страны. В августе состоится финальный этап, где встретятся лучшие команды
регионов.
По сумме баллов всех
видов испытаний победу одержала команда Гатчинского района, второе место заняли
допризывники из Киришского района, третье место - у команды из Волховского
района.
Команда-победитель будет выступать
за Ленинградскую область на Всероссийском финале Спартакиады молодежи
допризывного возраста, который пройдет в Рязани с 10 по 17 августа.