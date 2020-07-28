Гатчинские допризывники – в финале Всероссийской Спартакиады

Организаторами традиционной Спартакиады молодежи допризывного возраста выступили комитет по физической культуре и спорту и комитет по молодежной политике Ленинградской области, региональный военный комиссариат и администрация Гатчинского района.

Непосредственным проведением соревнований занимались спорткомитет и комитет образования Гатчинского района.

В соревнованиях приняли участие пять районов Ленобласти. На старт вышли две команды Гатчинского района и по одной команде от Волховского, Киришского, Тосненского и Приозерского районов. Команды состязались в девяти видах испытаний, в числе которых стрельба из электронного оружия, бег, прыжки в длину с места, метание гранаты, поднимание туловища из положения «лежа на спине», подтягивание, строевая подготовка, разборка и сборка автомата.

Когда первые два часа соревнований были позади, мы попросили оценить уровень подготовки допризывников и организацию соревнований в Гатчине директора соревнований, руководителя Центра спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области Юрия Суворова.

- На стадионе ГИЭФПТ Спартакиада молодежи допризывного возраста проходит впервые, - заметил Юрий Суворов. - Стадион очень уютный и компактный, есть навес. Здесь же можно провести силовую часть соревнований, разбору-сборку автомата. Качественное покрытие позволяет проводить соревнования в любую погоду. Сегодня это кросс и бег на 60 метров. Рядом, в шаговой доступности, остальные объекты, задействованные в проведении Спартакиады.

Учитывая особую обстановку, связанную с пандемией, Юрий Суворов рассказал о предпринятых мерах предосторожности.

- Все виды испытаний проводятся индивидуально и по графику, - подчеркнул Юрий Суворов. - Команды распределены по точкам. Одни находятся на метании гранаты, другие - на стрельбе и так далее. Все приехали с допуском врача.

По мнению Юрия Суворова, в целом уровень подготовки допризывников хороший, есть неплохие спортивные результаты.

- Команды серьезно готовились, - отметил Юрий Суворов. - К нам приехали в основном военно-патриотические клубы. Это, действительно, команды с боевым настроем. Друг друга подбадривают, дисциплина хорошая. Приятно видеть их азарт, отношение к делу.

Допризывную подготовку по видам испытаний оценивали спортивные судьи и представители гатчинского и областного военкоматов.

- Спартакиада допризывной молодежи Ленинградской области проходит в Гатчине в течение последних шести лет, - подчеркнул помощник военного комиссара Ленинградской области по военно-патриотической работе Сергей Васильевич Стрижков. – Наша задача – воспитать подрастающее поколение здоровым и сильным, любящим свою Родину, умеющим выполнять определенные спортивные комплексы и защищать свою Родину. Сейчас Спартакиада молодежи допризывного возраста проходит во всех регионах страны. В августе состоится финальный этап, где встретятся лучшие команды регионов.

По сумме баллов всех видов испытаний победу одержала команда Гатчинского района, второе место заняли допризывники из Киришского района, третье место - у команды из Волховского района.

Команда-победитель будет выступать за Ленинградскую область на Всероссийском финале Спартакиады молодежи допризывного возраста, который пройдет в Рязани с 10 по 17 августа.