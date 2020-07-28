На чьей совести смерть девочки?

В ночь на 26-е июля в УМВД России по Гатчинскому району
поступило сообщение от матери девятиклассницы одной из гатчинских школ: дочь
наглоталась таблеток. На место происшествия прибыл следователь и эксперт,
вызвали «Скорую», ребенка отправили в больницу г. Тосно. Под утро из Тосненской
больницы поступила телефонограмма с диагнозом: «отравление лекарственными
препаратами, состояние тяжелое, помещена в реанимацию». Как объяснила мать
девочки, во время ее отсутствия дочь после ссоры с мальчиком выпила 20 таблеток
сильнодействующего препарата. Семья благополучная, на учете не состоит, девочка
училась хорошо.
Днем 26-го июля из больницы Тосно пришло сообщение о смерти
ребенка. Сотрудники полиции получили объяснение того самого «мальчика», с
которым поссорилась школьница. 19-летний житель деревни Виллози, работающий
курьером в пиццерии, в тот вечер пришел домой к своей 15-летней подружке и
сообщил ей, что они расстаются. И ушел.
Следственным отделом по г. Гатчине следственного управления
Следственного комитета РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по
части 2 статьи 110 УК РФ: доведение несовершеннолетней до самоубийства.