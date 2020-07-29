Кубок ГИЭФПТ по мини-футболу

Семь команд из Гатчины,
Санкт-Петербурга, Гатчинского и Волосовского районов оспаривали право быть
сильнейшими в этом ежегодном турнире.
Турнир проходил по
круговой системе, каждый с каждым, на двух площадках одновременно. Команды
играли практически без перерыва, сменяя соперников. Отдых - 10 минут, и опять в
бой.
Игра доставила огромное
удовольствие, заряд бодрости и позитива всем участникам. В итоге третье место
заняла команда «Олимпия» из Гатчины, второе место у студентов и преподавателей
ГИЭФПТ, а чемпионом стала команда «Норман» из Санкт-Петербурга.
Победители и лучшие
игроки получили награды из рук мастера спорта и Почетного гражданина города
Гатчины Юрия Ивановича Назарова. Федерация «Свободный город» благодарит
руководство ГИЭФПТ и комитет по физической культуре, спорту, туризму и
молодежной политики Гатчинского района за помощь в проведении турнира.
Алексей Васильев, заведующий
спортивным клубом ГИЭФПТ