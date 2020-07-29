Кубок ГИЭФПТ по мини-футболу

Семь команд из Гатчины, Санкт-Петербурга, Гатчинского и Волосовского районов оспаривали право быть сильнейшими в этом ежегодном турнире.

Турнир проходил по круговой системе, каждый с каждым, на двух площадках одновременно. Команды играли практически без перерыва, сменяя соперников. Отдых - 10 минут, и опять в бой.

Игра доставила огромное удовольствие, заряд бодрости и позитива всем участникам. В итоге третье место заняла команда «Олимпия» из Гатчины, второе место у студентов и преподавателей ГИЭФПТ, а чемпионом стала команда «Норман» из Санкт-Петербурга.

Победители и лучшие игроки получили награды из рук мастера спорта и Почетного гражданина города Гатчины Юрия Ивановича Назарова. Федерация «Свободный город» благодарит руководство ГИЭФПТ и комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политики Гатчинского района за помощь в проведении турнира.

Алексей Васильев, заведующий спортивным клубом ГИЭФПТ