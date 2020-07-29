Кубок ГИЭФПТ по мини-футболу

Кубок ГИЭФПТ по мини-футболу

Лето – время спортивных соревнований на открытом воздухе. На стадионе Государственного института экономики, финансов, права и технологий состоялся турнир по мини-футболу «Кубок ГИЭФПТ 2020».

Рубрики : Спорт     29 Jul 2020

Семь команд из Гатчины, Санкт-Петербурга, Гатчинского и Волосовского районов оспаривали право быть сильнейшими в этом ежегодном турнире.

Турнир проходил по круговой системе, каждый с каждым, на двух площадках одновременно. Команды играли практически без перерыва, сменяя соперников. Отдых - 10 минут, и опять в бой.

Игра доставила огромное удовольствие, заряд бодрости и позитива всем участникам. В итоге третье место заняла команда «Олимпия» из Гатчины, второе место у студентов и преподавателей ГИЭФПТ, а чемпионом стала команда «Норман» из Санкт-Петербурга.

Победители и лучшие игроки получили награды из рук мастера спорта и Почетного гражданина города Гатчины Юрия Ивановича Назарова. Федерация «Свободный город» благодарит руководство ГИЭФПТ и комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политики Гатчинского района за помощь в проведении турнира.

Алексей Васильев, заведующий спортивным клубом ГИЭФПТ

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+