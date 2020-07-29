Областной молочный союз поможет развитию отрасли

Торжественное подписание
учредительных документов состоялось 28 июля в комитете по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу региона.
«Постоянно меняющаяся
ситуация на рынке, связанная с техническими регламентами, маркировкой,
экспортом молочной продукции требует от отрасли своевременных решений и
консолидированных действий. Ленинградская область является одним из лидеров в
России по молочному животноводству и для того, чтобы двигаться дальше, нам
нужны глобальные, стратегические решения, нужен постоянно работающий
коллегиальный орган, который мог бы оперативно решать возникающие вопросы и
консультировать производителей», — подчеркнул заместитель председателя
правительства Ленинградской области – председатель комитета по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
Участники встречи приняли
решение о создании регионального союза производителей и переработчиков молока.
Председателем избрали Юрия Брагинца — президента концерна «Детскосельский»,
почетного гражданина Ленинградской области, а генеральным директором — Дениса
Николаева, заместителя руководителя администрации главы концерна
«Детскосельский».
Подписи под протоколом о
создании Союза «Леноблмолоко» поставили руководители девяти хозяйств. Союз открыт к
вступлению новых членов.