Областной молочный союз поможет развитию отрасли

Торжественное подписание учредительных документов состоялось 28 июля в комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу региона.

«Постоянно меняющаяся ситуация на рынке, связанная с техническими регламентами, маркировкой, экспортом молочной продукции требует от отрасли своевременных решений и консолидированных действий. Ленинградская область является одним из лидеров в России по молочному животноводству и для того, чтобы двигаться дальше, нам нужны глобальные, стратегические решения, нужен постоянно работающий коллегиальный орган, который мог бы оперативно решать возникающие вопросы и консультировать производителей», — подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Участники встречи приняли решение о создании регионального союза производителей и переработчиков молока. Председателем избрали Юрия Брагинца — президента концерна «Детскосельский», почетного гражданина Ленинградской области, а генеральным директором — Дениса Николаева, заместителя руководителя администрации главы концерна «Детскосельский».

Подписи под протоколом о создании Союза «Леноблмолоко» поставили руководители девяти хозяйств. Союз открыт к вступлению новых членов.