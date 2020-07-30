Что будет с «Песчанкой»?

Территория бывшей усадьбы «Песчанка», вместе с парком и прибрежной зоной, вот уже несколько лет находится в частном владении. В настоящее время здесь ведутся работы по ограждению территории забором. В парке появились представители организации-подрядчика, которые говорят о восстановительных работах на территории «Песчанки».

Бывший объект культурного наследия?

Парк бывшей усадьбы «Песчанка» находится между деревнями Выра и Грязно в Гатчинском районе. Таблички, установленные на территории «Песчанки», ясно говорят, что это частная территория, которая находится под видеонаблюдением. В начале аллеи, идущей вдоль берега, установлена трансформаторная будка. Здесь же - строительный вагончик для охраны.

Вход в парк пока свободный, но появившаяся здесь недавно разметка для забора не на шутку встревожила местных жителей. Безуспешно пытаясь выяснить, что происходит на этой территории, они обратились за помощью в редакцию «Гатчинской правды». Вопросов много: чего ждать от нынешних владельцев «Песчанки»? Зачем нужен забор? Не грозит ли вырубка уникальному лесу? Сохранится ли доступ к водоохранной зоне?

«Почему у жителей Гатчинского района опять не спросили, чего они хотят? - пишут в своем обращении местные жители. - Никто не знает, кто именно владеет сейчас Песчанкой, что там собираются строить, и как будет организован доступ в парк и к берегам реки Оредеж. Пока парк в частных руках, там может происходить, что угодно...

Нам кажется, что так не должно быть, такие парки должны быть общими, живописные берега реки Оредеж должны охраняться от застройки. Животные и растения, многие из которых были высажены в период, когда парк принадлежал дому отдыха, не должны притесняться шумом и тяжестью строительной техники. Люди должны иметь возможность свободно гулять здесь».

Но давайте для начала вспомним историю «Песчанки».

В конце XIX - начале ХХ в. здесь располагалась красивейшая усадьба в древнерусском стиле Любощинских-Быковых с дачными павильонами. Долгие годы здесь жили на дачах известные артисты и художники. В 1917 году на территории «Песчанки» были устроен туберкулёзный санаторий, водолечебница (местные родники всегда славились своей целебной водой). В 1944 году бывший усадебный дом погиб. После войны здесь разместился Дом отдыха ВЦСПС, где отдыхали люди со всех концов страны.

В 1987 году на страницах «Гатчинской правды» сообщалось: «Дом отдыха «Песчанка» расположился под кронами великолепных сосен над рекой. 230 человек из самых разных концов Советского Союза приехали сюда этим летом, чтобы хорошо отдохнуть, набраться бодрости и здоровья… Деревянные дачи «Песчанки», выстроенные несколько десятилетий тому назад, уже не могут удовлетворять требованиям отдыхающих, все возрастающему потоку людей. Поэтому самое главное для Дома отдыха сейчас – это вопросы строительства целого комплекса помещений, в которых будут созданы все условия для отдыха гостей…»

В 1980-х годах территория парка была выведена из Гослесфонда и передана Дому отдыха. В ходе строительства нового здания из-за тяжелой техники берег реки стал быстро разрушаться, причем этот процесс продолжается и по сей день. В 90-е Дом отдыха пришел в упадок. Территория парка перешла в частное владение, но перекрыта не была, оставаясь полностью доступной для местных жителей.

В 1985 году это место было внесено в перечень объектов культурного наследия, в 1998 этот статус был подтвержден. Однако, согласно документам, в 2015 году территория парка «Песчанка» утратила статус объекта культурного наследия, как, впрочем, и множество других подобных мест. Как сообщают местные жители, за несколько лет до принятия этого решения сгорели все деревянные постройки санаторного времени (от самой усадьбы давно уже ничего не осталось).

«Это что-то очень родное...»

Природный ландшафт парка бывшей усадьбы «Песчанка» уникален. Величественный сосновый бор, расположенный на живописном высоком краснопесчаном берегу Оредежа, практически никогда не страдал от вырубок и потому является классическим брусничным бором, которые уже почти исчезли с оредежских берегов. Песчаный обрывистый пляж — одно из очень немногих мест в Рождественском поселении, где можно искупаться в речке и позагорать на песке. Так как в этом месте река мелкая и относительно спокойная, здесь любят проводить время семьи с маленькими детьми. Жители окрестных деревень каждую весну собираются вместе для очистки парка от мусора.

Сейчас, пока нет забора и строительной техники, в этом парке и на песчаном берегу реки Оредеж постоянно гуляют местные жители, дачники, туристы из Петербурга и других мест. Мы поговорили с ними о том, что значит для них Песчанка.

- Хожу сюда уже пятьдесят лет, - говорит местный житель Юрий Алексеевич. - Очень красивые здесь места. Вода чистая, сюда с детьми ходят купаться. Когда-то здесь ходил автобус, возил людей в санаторий... Когда хозяев не стало, все это развалилось. Было, как после погрома. Деревянные дома сгорели. Пятиэтажный корпус санатория, который строился, сейчас заброшен. Был выкопан колоссальный котлован под очистные сооружения...

- Я здесь родилась и выросла, - рассказывает Анна. - Для меня Песчанка — одно из самых прекрасных мест. Это что-то очень родное, частичка моего детства, с которой у меня связаны мои самые лучшие воспоминания. Сейчас я очень расстроена тем, что нашу Песчанку у нас хотят отобрать, и что совершенно непонятно, что здесь будет. Конечно, хочется, чтобы все осталось, как есть, а если что-то и изменится, то в лучшую сторону.

- Смотря, что здесь будет, - говорит еще один местный житель. - Если здесь наведут порядок и это будет доступно для людей, это хорошо. Если собираются делать образцово-показательный парк — пожалуйста. Но если закроют дорогу к берегу — буду категорически против. Конечно, хотелось бы узнать, кто теперь владелец «Песчанки» и какие у него планы на это место. Пока мы видим только, что лес валят безобразно, и что нет никакой информации о происходящем...

Основания для беспокойства у местных жителей есть.

«К сожалению, это не единственный подобный случай: подход к пляжу Баждан уже ограничен забором, - напоминают в своем обращении местные активисты. - Сиверский лес удалось спасти, только благодаря сплоченным усилиям местных жителей. Мы не хотим верить, что этот парк, ценность которого хорошо понимали в период, когда он принадлежал дому отдыха, когда сюда приезжали люди со всех концов СССР, будет огорожен, загрязнен шумом и стройкой, деревья в нем вырубят, животные потеряют дом, а люди поймут, что как бы они ни старались, у них все равно заберут что угодно, если захотят».

А что говорят власти и собственник?

Любопытную информацию для размышления нам неожиданным образом предоставил непосредственно работник компании-застройщика.

- Тридцать лет здесь все пустовало, - напомнил мужчина, представившийся охранником, тоже, кстати, местный житель. - За это время здесь сменилось несколько собственников. Последний собственник решил восстановить базу отдыха. Строительство начнется, в лучшем случае, в будущем году. Водоохранная зона здесь составляет 50 метров (по старому закону, который обратной силы не имеет). По закону, доступ к воде останется открытым. В лесу ничего вырубаться не будет — запрещает закон.

Эту информацию отчасти подтвердили и в администрации Рождественского поселения.

«В настоящее время собственник данного земельного участка решил возвести забор, так как на указанной территории находится аварийное здание (имеется в виду недостроенный пятиэтажный корпус санатория, который любит посещать местная молодежь — прим. авт.), и во избежание травмирования населения необходимо огородить территорию, - сообщается в официальном ответе на наш запрос в администрацию поселения. - В администрацию Рождественского сельского поселения приходил представитель собственника ООО «Пенаты» и заверил, что доступ к водоохранной зоне не будет перекрыт, вырубать деревья также не планируется. В ближайшее время на территории будет установлен информационный щит со всей необходимой информацией о собственнике и планируемых работах».

Нам удалось связаться и с представителем собственника «Песчанки» ООО «Пенаты», который предоставил нам свою часть информации.

Как сказала наша собеседница, в планы собственника входит ограждение всей территории, входящей в частное владение. По ее словам, не в последнюю очередь это необходимо для сохранения парковой зоны от пожаров и замусоривания.

«Мы не имеем никакого права загораживать от местных жителей береговую зону, - подчеркнула представительница собственника. - Береговая полоса вдоль Оредежа составляет 20 метров. Доступ к ней будет сохранен. Также мы не имеем права на вырубку леса. В наших интересах сделать так, чтобы ни одно дерево в этом парке не пострадало».

По словам представителя ООО «Пенаты», в планы собственника входит облагораживание территории «Песчанки» с максимальным сохранением природного ландшафта. Также наша собеседница заверила нас, что в данный момент собственник готовит официальное обращение в администрацию Рождественского поселения, где максимально подробно расскажет о своих планах по поводу «Песчанки»: «Мы хотим жить в мире с местными жителями и готовы разъяснять при необходимости все беспокоящие их вопросы».

Судьбой «Песчанки» озадачились и местные депутаты. Так, депутат Рождественского поселения Сергей Опевалов призвал местных жителей сохранять спокойствие. Он прошел вдоль берега «Песчанки» и увидел... собственно то же самое, что и мы. Парк по-прежнему открыт для местных жителей. По мнению депутата, что бы ни задумал здесь собственник, никто не имеет права закрывать от местных жителей береговую линию. «И тропинка вдоль реки также будет существовать, - уверен он. - Будем ждать новостей и информации. Но нужно все держать под контролем, чтобы потом не было поздно. Пока панику поднимать особо не стоит».

«Защитим парк «Песчанка»!

А пока суть да дело, жители Рождественского сельского поселения собирают подписи в интернете для петиции «Защитим парк «Песчанка» на р. Оредеж», обращенной к первым лицам Ленинградской области и России.

«Просим немедленно вмешаться в ситуацию и не допустить закрытия для посещения парка «Песчанка», оставить это место по праву принадлежащим народу, - сказано в петиции. - Территория бывшей усадьбы, место пребывания здесь знаменитейших людей начала ХХ в., красота и природное богатство этого места налагает на него особый статус заповедной зоны. Мы требуем узаконить этот статус.

Мы обеспокоены возможной вырубкой деревьев, угрозой утраты уникального природного ландшафта, целостности парка, приближающимся строительством, неизбежным вредом, который нанесёт тяжелая техника берегу реки и лесному грунту. Установка заборов сделает невозможным передвижение между деревнями... Мы считаем недопустимым закрытие парка для местных жителей и туристов, для их отдыха в лесу и на берегу реки. Люди должны иметь возможность свободно гулять в «Песчанке»!»

Авторы петиции просят инициировать проведение проверки на предмет законности вывода из Гослесфонда участка; инициировать внесение «Песчанки» в реестр особо охраняемых природных территорий и её возврат в реестр объектов культурного наследия Гатчинского района; привлечь специалистов и экспертов по парковому хозяйству и благоустройству к разработке проекта будущего парка; провести официальные публичные слушания по проблемам благоустройства территории.

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Наверное, пока действительно рано делать выводы о судьбе «Песчанки». Радует, что наконец-то к этой территории привлечено внимание не только местных жителей, но и представителей разных уровней и структур власти.

Смущает некоторая путаница, связанная с береговой зоной в этом месте Оредежа. Согласно Водному кодексу, вдоль водных объектов устанавливается полоса земель общего пользования — так называемая «береговая полоса», ширина которой действительно составляет 20 метров.

А вот водоохранная зона у такой большой реки, как Оредеж (минимум 192 км), не может составлять меньше 50 метров. И береговая полоса, и примыкающая к ней водоохранная зона относятся к землям с ограниченным правовым режимом. Что можно, и что нельзя делать внутри этой территории, определяет 65-я статья ВК РФ. И это стоит отдельного разговора.

Но уже сейчас состояние береговой полосы в этом месте Оредежа вызывает особое беспокойство: обрывистый берег, подточенный временем, водой и интенсивным использованием еще в советские времена, очень быстро разрушается. Кто знает, что останется от нынешней береговой полосы через два-три года? Смогут ли местные жители вообще добраться до своего любимого пляжа?

На наш взгляд, одной из главных причин, вызывающих взаимное непонимание, является отсутствие адекватной информации со стороны тех, кто ею владеет. Мы очень надеемся, что эта причина, ведущая к конфликтам, будет устранена, и судьба «Песчанки» решится удовлетворительно для всех заинтересованных сторон.

Наша газета будет внимательно следить за развитием событий вокруг «Песчанки».



