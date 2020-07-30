Игропикник с экскурсией по миру

Игропикник с экскурсией по миру

На территории музея- усадьбы «Рождествено» состоялся IV районный фестиваль национальных дворовых забав «Игропикник».

Рубрики : Молодежь     30 Jul 2020

Организацию фестиваля взяли на себя сотрудники районного спорткомитета. В нем приняли участие ребята из трудовых бригад Гатчинского Дворца Молодежи, которым предстояло пройти пять станцией и познакомиться с культурой разных стран.

Они побывали в Китае, где узнали о тонкостях чайной церемонии, в Японии они изучали приемы ниндзя, в России играли в старинные русские игры, попытались разгадать лабиринт Минотавра. К сожалению, из-за сильного дождя, команды не успели пройти весь маршрутный лист, но остались довольны своей поездкой и экскурсию по музею.

 Фото: Гатчинский Дворец Молодежи

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