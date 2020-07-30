Игропикник с экскурсией по миру

Организацию фестиваля взяли на себя
сотрудники районного спорткомитета. В нем приняли участие ребята из трудовых
бригад Гатчинского Дворца Молодежи, которым предстояло пройти пять станцией и
познакомиться с культурой разных стран.
Они побывали в Китае, где узнали о
тонкостях чайной церемонии, в Японии они изучали приемы ниндзя, в России играли
в старинные русские игры, попытались разгадать лабиринт Минотавра. К сожалению,
из-за сильного дождя, команды не успели пройти весь маршрутный лист, но
остались довольны своей поездкой и экскурсию по музею.