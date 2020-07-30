Неограниченный кредит доверия

21-го июля в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 68-летней жительницы Малого Верево. К ней в квартиру пришел незнакомый мужчина – под предлогом положенной ей выплаты от Пенсионного фонда. В ходе беседы мужчина попросил сфотографировать ее паспорт, банковскую карту, а также выспросил у пенсионерки пин-код этой карты. После его ухода женщина обнаружила пропажу 20 тысяч рублей. Была попытка снятия денег с ее карты, но ввиду отсутствия таковых списания не произошло.

Жительнице Коммунара позвонили с московского номера и мужчина, представившийся сотрудником банка, сообщил о сомнительной операции с ее банковской картой. В процессе разговора женщина добровольно сообщила незнакомцу реквизиты своей карты, и после окончания беседы с карты исчезло более 17 тысяч рублей. Дальше произошло еще восемь списаний – по 2900 рублей каждое. Итого, ущерб превысил 40 тысяч рублей. Потерпевшая заблокировала карту и обратилась в полицию.

23-го июля пенсионерка из Шпаньково получила сообщение в соцсети «ВКонтакте» от своей знакомой. Та якобы просила узнать о новом предложении банка о возврате 4000 рублей при оплате услуг ЖКХ. В ходе переписки женщина сообщила этой «приятельнице» все реквизиты своей банковской карты, после чего произошло списание денег в сумме более 50 тысяч рублей.

26-го июля в гатчинскую полицию обратился молодой человек – его обманул покупатель из соцсетей. Потерпевший разместил объявление о продаже телефона. С ним связался покупатель, который приехал за телефоном, забрал его и пообещал, что деньги скоро поступят продавцу на карту. С тем и был. Деньги, как ни странно, не поступили.

По фактам краж и мошенничества возбуждены уголовные дела.