Неограниченный кредит доверия

21-го
июля в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от
68-летней жительницы Малого Верево. К ней в квартиру пришел незнакомый мужчина
– под предлогом положенной ей выплаты от Пенсионного фонда. В ходе беседы
мужчина попросил сфотографировать ее паспорт, банковскую карту, а также
выспросил у пенсионерки пин-код этой карты. После его ухода женщина обнаружила
пропажу 20 тысяч рублей. Была попытка снятия денег с ее карты, но ввиду
отсутствия таковых списания не произошло.
Жительнице
Коммунара позвонили с московского номера и мужчина, представившийся сотрудником
банка, сообщил о сомнительной операции с ее банковской картой. В процессе разговора
женщина добровольно сообщила незнакомцу реквизиты своей карты, и после
окончания беседы с карты исчезло более 17 тысяч рублей. Дальше произошло еще
восемь списаний – по 2900 рублей каждое. Итого, ущерб превысил 40 тысяч рублей.
Потерпевшая заблокировала карту и обратилась в полицию.
23-го
июля пенсионерка из Шпаньково получила сообщение в соцсети «ВКонтакте» от своей
знакомой. Та якобы просила узнать о новом предложении банка о возврате 4000
рублей при оплате услуг ЖКХ. В ходе переписки женщина сообщила этой
«приятельнице» все реквизиты своей банковской карты, после чего произошло
списание денег в сумме более 50 тысяч рублей.
26-го
июля в гатчинскую полицию обратился молодой человек – его обманул покупатель из
соцсетей. Потерпевший разместил объявление о продаже телефона. С ним связался
покупатель, который приехал за телефоном, забрал его и пообещал, что деньги
скоро поступят продавцу на карту. С тем и был. Деньги, как ни странно, не
поступили.
По
фактам краж и мошенничества возбуждены уголовные дела.