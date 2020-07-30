«Вдоль Оредежа» вместе с Валентиной Филипповой

С акварелями художника-дизайнера Валентины Филипповой из Суйды многие гатчинцы хорошо знакомы – в нашем городе они выставляются не впервые. Знают Валентину Ивановну и по другим ее работам. Именно она была проектировщиком и руководителем строительства храма Воскресения Христова в селе Воскресенском по проекту архитектора Александра Семочкина (1994-2000). Проектировала Валентина Филиппова и иконостас этой церкви. Также в числе придуманных и реализованных ею проектов – интерьеры школы-интерната, детских садов и игровых площадок Гатчины.

На выставке «Вдоль Оредежа» Валентина Филиппова представила свои акварельные работы, в которых запечатлены гатчинские пейзажи, показывающие неброскую, но незабываемую красоту нашей земли. Как говорит Валентина Ивановна, все эти двадцать шесть работ были сделаны в период самоизоляции. Мы побеседовали с Валентиной Филипповой о том, какую роль в ее жизни играет творчество, и как художнику удаётся передавать красоту окружающего мира.

- Валентина Ивановна, на выставке представлены исключительно акварельные работы. За что Вы любите акварель?

- Я действительно очень люблю акварель, потому что это техника сложная, и осваивать ее можно всю жизнь. Знаете, как у Маяковского: «тонны бумажной руды единого слова ради...» Вот этой «бумажной руды» иногда в печь столько отправляется, пока получится одна нормальная, в меру красивая работа... И поэтому это очень интересно. Если кажется, что ты уже всего достиг и можно уже ничего не делать, – это уже застой. А если чувствуешь, что надо еще расти и расти, потому что у тебя еще не получается, как ты хочешь, значит еще есть какая-то возможность жить дальше.

- Что Вас вдохновляет, помогает двигаться и удерживать это творческое напряжение?

- Когда я училась, наш педагог говорил: «Хлеб вы будете всегда иметь. Но если вы будете думать только о том, как заработать денег, то художника из вас никогда не получится». А мне хотелось, чтобы получился художник, раз уж меня этому учили. Что меня вдохновляет? Просто заставляешь себя вдохновляться. Если не делать этого, то ничего и не получится.

Художник, особенно пейзажист, — это тот, кто сливается с природой. И он меньше всего думает о материальном. Вот это — главное. Хотя, конечно, были и есть мастера, которые и за деньги хорошо писали. Но все-таки, на мой взгляд, художник должен думать о духовном.

- Что для Вас значит творчество?

- Творчество помогает жить. А вдохновение приходит, когда начинаешь работать. Я — пейзажист. А вокруг нас такая красота! Всевышним создано так всё умно. Порой с акварелью выходишь куда-то на улицу, думаешь: «Ох, как красиво! Ох, я сейчас все это ухвачу...» Но иногда финал не успеешь ухватить, и тогда становится грустно... А когда получилось — идешь, радуешься и думаешь: а завтра еще, может, лучше получится. Сейчас у меня есть время, я на пенсии. И я посвящаю этому всю свою свободную жизнь.

- Как Вы ощущаете красоту? Как Вы понимаете, что вот это — красиво?

- Для меня красота — это особые состояния в природе. Вот, например, работа «Осеннее одиночество». Я ведь не думала сначала о ее названии. Вот посмотрите, какое небо, как акварели удалось передать его краски... Я пишу в технике акварели по-сырому. Мочу бумагу под краном со всех сторон, потом вымачиваю деревянный планшет, на который я прикрепляю эту бумагу. И вот наступает этот момент: ты видишь это небо, и надо его поскорее запечатлеть, пока оно не изменилось — в природе ведь все очень быстро происходит. И важно умудриться ухватить этот момент, это состояние природы. И ты сливаешься с этим состоянием, ты не чувствуешь ничего больше вокруг, ты увлечен только пейзажем. И потом иногда, когда видишь, что получилось, думаешь: что-нибудь добавлю сюда. В эту работу я вот этот сухой осенний кустик добавила и назвала ее «Осеннее одиночество».

- Валентина Ивановна, Вы — частый гость «Пушкинки». Что Вас привлекает здесь?

- В этой библиотеке я выставлялась несколько раз. Очень люблю ее залы, потому что все сделано здесь с таким вкусом. Работы хорошо освещены, прекрасно смотрятся. В библиотеке работают настоящие труженики, которые уделяют очень много времени своей деятельности. Приятно, что люди, которые сюда приходят на выставки, с удовольствием смотрят наши работы, пишут отзывы, и это стимулирует художника работать все больше и больше...

Выставка акварельных работ «Вдоль Оредежа» Валентины Филипповой открыта в библиотеке им. А.С. Пушкина до августа.



