«Вдоль Оредежа» вместе с Валентиной Филипповой

С акварелями художника-дизайнера Валентины
Филипповой из Суйды многие гатчинцы хорошо знакомы – в нашем городе они
выставляются не впервые. Знают Валентину Ивановну и по другим ее работам.
Именно она была проектировщиком и руководителем строительства храма Воскресения
Христова в селе Воскресенском по проекту архитектора Александра Семочкина
(1994-2000). Проектировала Валентина Филиппова и иконостас этой церкви. Также в
числе придуманных и реализованных ею проектов – интерьеры школы-интерната,
детских садов и игровых площадок Гатчины.
На выставке «Вдоль Оредежа» Валентина
Филиппова представила свои акварельные работы, в которых запечатлены гатчинские
пейзажи, показывающие неброскую, но незабываемую красоту нашей земли. Как
говорит Валентина Ивановна, все эти двадцать шесть работ были сделаны в период
самоизоляции. Мы побеседовали с Валентиной Филипповой о том, какую роль в ее
жизни играет творчество, и как художнику удаётся передавать красоту окружающего
мира.
- Валентина Ивановна, на выставке
представлены исключительно акварельные работы. За что Вы любите акварель?
- Я действительно очень люблю акварель,
потому что это техника сложная, и осваивать ее можно всю жизнь. Знаете, как у
Маяковского: «тонны бумажной руды единого слова ради...» Вот этой «бумажной
руды» иногда в печь столько отправляется, пока получится одна нормальная, в
меру красивая работа... И поэтому это очень интересно. Если кажется, что ты уже
всего достиг и можно уже ничего не делать, – это уже застой. А если чувствуешь,
что надо еще расти и расти, потому что у тебя еще не получается, как ты хочешь,
значит еще есть какая-то возможность жить дальше.
- Что Вас вдохновляет, помогает двигаться
и удерживать это творческое напряжение?
- Когда я училась, наш педагог говорил:
«Хлеб вы будете всегда иметь. Но если вы будете думать только о том, как
заработать денег, то художника из вас никогда не получится». А мне хотелось,
чтобы получился художник, раз уж меня этому учили. Что меня вдохновляет? Просто
заставляешь себя вдохновляться. Если не делать этого, то ничего и не получится.
Художник, особенно пейзажист, — это тот,
кто сливается с природой. И он меньше всего думает о материальном. Вот это —
главное. Хотя, конечно, были и есть мастера, которые и за деньги хорошо писали.
Но все-таки, на мой взгляд, художник должен думать о духовном.
- Что для Вас значит творчество?
- Творчество помогает жить. А вдохновение
приходит, когда начинаешь работать. Я — пейзажист. А вокруг нас такая красота!
Всевышним создано так всё умно. Порой с акварелью выходишь куда-то на улицу,
думаешь: «Ох, как красиво! Ох, я сейчас все это ухвачу...» Но иногда финал не
успеешь ухватить, и тогда становится грустно... А когда получилось — идешь,
радуешься и думаешь: а завтра еще, может, лучше получится. Сейчас у меня есть
время, я на пенсии. И я посвящаю этому всю свою свободную жизнь.
- Как Вы ощущаете красоту? Как Вы
понимаете, что вот это — красиво?
- Для меня красота — это особые состояния
в природе. Вот, например, работа «Осеннее одиночество». Я ведь не думала
сначала о ее названии. Вот посмотрите, какое небо, как акварели удалось
передать его краски... Я пишу в технике акварели по-сырому. Мочу бумагу под
краном со всех сторон, потом вымачиваю деревянный планшет, на который я
прикрепляю эту бумагу. И вот наступает этот момент: ты видишь это небо, и надо его
поскорее запечатлеть, пока оно не изменилось — в природе ведь все очень быстро
происходит. И важно умудриться ухватить этот момент, это состояние природы. И
ты сливаешься с этим состоянием, ты не чувствуешь ничего больше вокруг, ты
увлечен только пейзажем. И потом иногда, когда видишь, что получилось, думаешь:
что-нибудь добавлю сюда. В эту работу я вот этот сухой осенний кустик добавила
и назвала ее «Осеннее одиночество».
- Валентина Ивановна, Вы — частый гость
«Пушкинки». Что Вас привлекает здесь?
- В этой библиотеке я
выставлялась несколько раз. Очень люблю ее залы, потому что все сделано здесь с
таким вкусом. Работы хорошо освещены, прекрасно смотрятся. В библиотеке
работают настоящие труженики, которые уделяют очень много времени своей
деятельности. Приятно, что люди, которые сюда приходят на выставки, с
удовольствием смотрят наши работы, пишут отзывы, и это стимулирует художника
работать все больше и больше...
Выставка акварельных работ «Вдоль Оредежа»
Валентины Филипповой открыта в библиотеке им. А.С. Пушкина до августа.