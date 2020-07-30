Заплатите долги – живите спокойно!

Система даёт должнику возможность расплатиться, не отходя от компьютера, при помощи платёжных систем или распечатать с сайта квитанцию с заполненными реквизитами и оплатить её более привычным способом — через кассу.

Памятка об использовании Банка данных исполнительных производств имеется там же.

Необходимую информацию по исполнительным производствам граждане могут получить посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, электронного сервиса «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Памятка об использовании последнего также имеется на сайте.