Заплатите долги – живите спокойно!

Заплатите долги – живите спокойно!

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области напоминает, что на официальном Интернет-сайте Управления http://r47.fssp.gov.ru в разделе информационные системы действует «Банк данных исполнительных производств», который позволяет узнать информацию о должниках - физических и юридических лицах, не выходя из дома.

Рубрики : Правопорядок     30 Jul 2020

Система даёт должнику возможность расплатиться, не отходя от компьютера, при помощи платёжных систем или распечатать с сайта квитанцию с заполненными реквизитами и оплатить её более привычным способом — через кассу.

Памятка об использовании Банка данных исполнительных производств имеется там же.

Необходимую информацию по исполнительным производствам граждане могут получить посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, электронного сервиса «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Памятка об использовании последнего также имеется на сайте.

 

 

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