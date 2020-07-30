Заплатите долги – живите спокойно!

Система даёт должнику
возможность расплатиться, не отходя от компьютера, при помощи платёжных систем
или распечатать с сайта квитанцию с заполненными реквизитами и оплатить её
более привычным способом — через кассу.
Памятка об использовании
Банка данных исполнительных производств имеется там же.
Необходимую информацию по
исполнительным производствам граждане могут получить посредством Единого
портала государственных и муниципальных услуг, электронного сервиса «Личный
кабинет стороны исполнительного производства». Памятка об использовании
последнего также имеется на сайте.