Росстат оценил подготовку к первой цифровой переписи населения

Регионы готовы к проведению запланированной на апрель 2021 года Всероссийской переписи населения на 80%. Об этом на прошедшей 30 июля в Симферополе пресс-конференции «Большие данные большой страны: первая цифровая перепись России и развитие регионов» завил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов. «Все основные подготовительные этапы завершены, осталось только сформировать команду переписчиков и приступать к их обучению», — добавил он.

По его словам, проведенные в 2016 году первые расчеты стоимости Всероссийской переписи населения, которая изначально должна была пройти по старому методу с использованием бумажных переписных листов, показали, что ее стоимость составит 65 млрд. рублей. «Но благодаря оптимизации процессов, отказу от бумаги и внедрению новых технологий затраты на проведение переписи сократились в два с лишним раза — до 31 млрд рублей», — подчеркнул Смелов.

Из этой суммы 14 млрд. будут направлены на выплату зарплат 315 тыс. переписчиков и 45 тыс. полевых контролеров. Каждый из них получит планшет со специальной программой, куда будут заноситься собранные сведения. Кроме того, желающие смогут самостоятельно заполнить электронные переписные листы на портале «Госуслуги», обратил внимание заместитель руководителя Росстата.

В ходе Всероссийской переписи населения собираются данные не только о социально-демографических характеристиках, но и о жилищных условиях россиян, отметила начальник Управления статистики населения и здравоохранения Росстата Светлана Никитина. «Только с помощью переписи можно получить данные о времени постройки дома, материале наружных стен, наличии электричества и централизованного водоснабжения в привязке к конкретному домохозяйству», — сказала она.

В Республике Крым для проведения переписи будут наняты 4,7 тыс. переписчиков, в Севастополе — 1,2 тыс., отметила руководитель Крымстата Ольга Балдина. «Республика Крым получит на проведение переписи около 20 млн рублей, — сообщила она. — Всероссийская перепись населения 2021 года в Крыму пройдет по общей программе для всех субъектов Российской Федерации». По данным проведенной в 2014 году переписи населения Крыма, на полуострове проживало 1,895 млн человек. «По текущему учету население региона составляет 1,912 млн человек. Прирост населения Крыма главным образом обеспечен за счет миграционного движения», — рассказала Балдина.

Итоги переписи 2014 года показали, что в Крыму проживают представители 175 национальностей. Из общей численности населения доля русских составила 65%, 16% — украинцы, 12% — крымские татары. «По сравнению с данными проведенной в Крыму переписи 2002 года национальный состав населения полуострова изменился — выросла доля русских, — отметила руководитель Крымстата. — Благодаря проведению Всероссийской переписи населения 2021 года можно будет получить актуальные данные о национальном составе Крыма. Поэтому мы ждем ее с нетерпением».

Напомним, основной этап Всероссийской переписи населения должен был пройти в октябре нынешнего года, но в связи с общими ограничительными мерами правительство РФ перенесло его на апрель 2021 года.