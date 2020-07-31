Святыни земли Ленинградской. Президентская библиотека – ко дню рождения 47-го региона

Чем же так замечателен этот регион? Прежде всего, конечно, своей богатой историей. В том числе – историей древних соборов и монастырей на территории современной Ленинградской области.

…«„На сорок верст тянулась прежде Ладога, и было в ней сорок церквей“, говорят местные жители. Сорока церквей, здесь, вероятно, никогда не было, но было их во всяком случае больше, чем в настоящее время… Кое-где деревянные кресты обозначают места разрушенных церквей, а кое-где при раскопке насыпей обнаруживали развалины древних церквей, которые по разным признакам тоже относили к XI и XII векам», – сообщает в книге «Русь в её столицах. Старая Ладога» (1916) писательница Екатерина Нелидова.

Причину столь стремительного развития храмового зодчества объясняет доктор исторических наук, профессор Института истории материальной культуры Российской академии наук, исследователь Старой Ладоги Анатолий Кирпичников в фильме Президентской библиотеки «Стольный город»: «В начале XII века в Ладоге произошел своеобразный рекорд – было построено сразу 5 или 6 каменных церквей. Такого не было на Руси нигде. Очевидно, это был государственный замысел – создать в Ладоге большой посад, построить монастыри в камне. Эти самые северные древнерусские церкви были выстроены мгновенно – буквально за два-три десятка лет… Ладога. Первая половина XII века. Еще один мощный подъем Руси».

Из церквей, существующих в Старой Ладоге в настоящее время, самой древней считается церковь Святого Георгия. Храм, украшенный фресками XII века, играл важную роль в православном мире. Летописное упоминание 1445 года сообщает, что новгородский архиепископ Евфимий «заложи манастырь святого Георгия в Городке, и стену каменую понови, и церковь святого Георгиа понови и подписа, идеже отпало, и покры чешуею, и бысть христьяном прибежище». В древней стенописи Георгиевской церкви Евфимий видел высокий образец для подражания. Кроме того, роспись на стенах была своего рода языком для передачи традиций мировой христианской культуры. Об этом рассказывает фильм Президентской библиотеки «Спасённые фрески старой Ладоги. Церковь Святого Георгия».

Раскрытию артефактов Старой Ладоги во многом способствуют многолетние партнёрские отношения между Президентской библиотекой и Староладожским историко-архитектурным и археологическим музеем-заповедником. В 2013 году музею была передана коллекция оцифрованных цветных фотографий Сергея Прокудина-Горского с изображениями Старой Ладоги начала ХХ века, в 2014-м – заключено соглашение о совместной деятельности.

…«Когда основана первая церковь и обитель на Коневце, повествуют Новгородские летописи и местное предание. По свидетельству их в Новгородской обители постригся в 1379 году юноша Арсений», – сообщает издание 1852 года «Острова Коневец и Валаам и тамошние монастыри: (отрывок из „Обозрения Ладожского озера, на основании местных преданий и достоверных свидетельств“)». После трехлетнего подвижничества на горе Афон Арсений вместе с благословением получил икону Божией Матери и устав общежития для основания монастыря в северных краях. «Он трудился в многолюдной обители на Валааме, жил в погосте Городенском, и отплыл было отсюда к северозападным островам озера, которые казались ему уединённые, но поднялся противный ветер и заставил его обратить судно назад, чтобы пристать к здешнему острову; тогда он водрузил крест на нём и поселился», читаем в вышеупомянутом издании.

Местные жители использовали остров как пастбище, которое охраняют духи, скрывающиеся под камнем. Поэтому огромный валун они называли Конь-камнем. Инок Арсений окропил окрестности святой водой и разуверил людей в существовании духов. В 1389 году Арсений с братией построил церковь, кельи, ограду и «так устроил монастырь», который часто называют Коневецким. Но разлив Ладожского озера 1421 года вынудил перенести монастырь на более высокое место. Здесь же была выстроена каменная церковь, где находилась главная святыня обители – чудотворная икона Пресвятой Богородицы, принесенная Арсением с Афона. Когда шведы «закрепились» в Кексгольме, они разорили монастырь для постройки крепости. Однако после окончания Северной войны обитель возродилась, «стала умножаться и устраиваться».

В 1917 году монастырь попал под юрисдикцию Православной церкви Финляндии. Во время Советско-финляндской войны и Великой Отечественной войны монахи эвакуировались. В советский период его территорию занимали военные. В 1991 году остров Коневец и монастырские постройки были переданы Санкт-Петербургской епархии. Спустя пятьдесят лет обитель вновь вернулась к жизни

…«В 1383 году рыбаки, занимавшиеся ловлею рыбы в озеро Нево (Ладожском) увидели на небе тихо несшуюся икону Божией Матери, окружённую необыкновенным светом… Проникнутые благоговейным чувством к таинственному проявлению божественной силы, жители этой местности немедленно построили здесь часовню», – описывается чудесное явление в книге земского деятеля Леонида Григорьева «Тихвин и его святыня» (1889). С просвещением местности святою иконою здесь возник скромный приходской храм. «…Иоанн Васильевич, (будущий Грозный), – продолжает Леонид Григорьев, – прибыв <…> для поклонения святой иконе, пожелал, взамен находящегося там приходского храма, устроить мужской общежительный монастырь <…> Немедленно начавшаяся постройка монастыря потребовала вначале больших усилий <…> В 1560 году, в царствование Ивана Васильевича Грозного было положено основание Тихвинской Обители».

По преданию Тихвинская икона Богоматери Одигитрии была написана святым апостолом и евангелистом Лукой ещё при жизни Богородицы. Во время Великой Отечественной войны икону вывезли в Ригу, затем в США. Только в 2004 году, когда монастырь был восстановлен, святыня вернулась в Россию. В настоящее время она хранится в Тихвинском Богородичном Успенском монастыре.

Президентская библиотека и Тихвинская епархия успешно сотрудничают на протяжении многих лет. В числе реализованных проектов – видеолектории, выставки, открытие детской мультимедийной студии «В начале было Слово». В здании Тихвинского духовно-просветительского центра функционирует удалённый электронный читальный зал Президентской библиотеки.

Нет сомнений в том, что коллекция Президентской библиотеки «Ленинградская область: страницы истории», будет пополняться все новыми, переведёнными в электронный вид, изданиями. Залог этому – многоплановое сотрудничество, которое развивает библиотека с 47-м регионом.

На портале учреждения благодаря виртуальным турам можно ознакомиться с выставкой «Северо-Запад России: две области – одна история. К 90-летию Ленинградской области и 80-летию Вологодской области», побывать в музее «Кобона: Дорога жизни»; также на Сенатской, 3, в своё время были развёрнуты экспозиции «Комсомольцы-добровольцы. Кириши – моя судьба», «Выборы в Ленинградской области: от прошлого к будущему!».

В рамках соглашения, подписанного в 2014 году, в Ленинградской области успешно функционируют уже 22 центра удалённого доступа к ресурсам Президентской библиотеки.

В историческом здании Синода, где сегодня располагается библиотека, проводятся знаковые для 47-го региона мероприятия. Так, о переводе в цифровой вид документов Ленинградского областного государственного архива в Выборге шла речь на научно-практической конференции «Российские архивы и Президентская библиотека: 10 лет сотрудничества»; на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году было подписано соглашение о сотрудничестве Президентской библиотеки и Ленинградской области по вопросам профессиональной реабилитации и содействия занятости людей с ограничениями по здоровью, их профориентации; каждый учебный год предваряли заседания педагогического совета Ленинградской области. Учащиеся Ленинградской области принимают активное участие в образовательных проектах библиотеки, среди которых мультимедийные уроки, видеолектории «Знание о России», олимпиада «Россия в электронном мире» и другие.