Скандал на воде

Инцидент произошел в прошлом году, на майских праздниках. 1-го мая старший госинспектор отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также старший госинспектор по маломерным судам Гатчинского отделения ГИМС вышли в рейд в соответствии с план-заданием. Госинспекторы находились при исполнении своих должностных обязанностей – патрулировали водоемы Гатчинского района, где начался активный дачный отдых по случаю длинных выходных.

В деревне Кремено, в устье реки Кременки они заметили две надувные лодки, одна из которых кружила на месте. В лодке было три человека. Предположив, что произошла чрезвычайная ситуация, инспекторы подошли ближе и предложили катающимся заглушить двигатель и остановиться. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что мужчины, сидящие в лодках, пьяны. Инспекторы представились и потребовали предъявить документы. Однако в ответ на это в адрес инспекторов посыпалась нецензурная брань. Документов никто не показал. Когда один из инспекторов взял резиновую лодку за веревку, чтобы удержать рядом, сидящий на румпеле мужчина схватил его за куртку, порвал ее и нанес несколько ударов кулаком по руке. Потом, продолжая оскорблять представителей власти, этот гражданин начал зажигать спички и бросать их в лодку инспекторов, где находилось два бака с горючим. Пьяный дачник, сидевший в соседней лодке, поддержал товарища непечатными выражениями. Ситуация усугублялась тем, что в одной из резиновых лодок находились посторонние лица, ставшие свидетелями унижения чести и достоинства представителей власти. Но об этом отдыхающие подумают позже, когда станут фигурантами уголовного дела.

Инспекторы обратились в дежурную часть Вырицкого отдела полиции – с просьбой оказать содействие. Оперативные дежурные направились в деревню Кремено, где и произошел конфликт. Подозреваемых задержали. Они оказались жителями Петербурга: один – 42-летний Денис Р., женатый отец двоих детей, с высшим образованием; другой – 40-летний гражданин П., тоже отец семейства, с неоконченным высшим образованием. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ: публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. В отношении Дениса Р. возбудили дело и по части 1 статьи 318 УК РФ: применение насилия в отношении представителя власти. Расследованием занялся следственный отдел по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области. Гражданам предъявили обвинение. В июне этого года состоялся суд.

В судебном заседании подсудимые своей вины не признали. Сослались на неосведомленность – кто там требовал у них документы, и форменное обмундирование с опознавательными знаками МЧС «Центр ГИМС» им, якобы, дело не прояснило. Также, как и удостоверения инспекторов. В момент, когда их остановили, они следовали к месту отдыха – трезвые и законопослушные. В лодках у них находились палатки, спальные мешки, посуда, продукты, удочки и алкоголь. Но отдых был безнадежно испорчен: после конфликта с рыбоохраной и ГИМС, часа через три, когда они уже дошли до места стоянки и расположились на берегу, к ним по реке прибыли сотрудники полиции.

Свидетель, сидевший в одной из лодок отдыхающих, показал, что в тот день они на двух резиновых лодках с мотором вышли в сторону реки Оредеж. Сам он находился в состоянии опьянения. Товарищи, управлявшие лодками, инспекторам документов на лодку и мотор не предъявили, а вместо этого стали нецензурно выражаться.

Суд не усмотрел каких-либо нарушений норм уголовно-процессуального законодательства при возбуждении уголовного дела. Согласно плановому заданию, инспекторы находились при исполнении своих должностных обязанностей. Подсудимые же, достоверно зная, что перед ними находятся представители власти, выражались в их адрес грубой непечатной бранью, что унизило честь и достоинство должностных лиц. При этом оскорбления были нанесены публично – в присутствии свидетелей.

По заключению судебно-медицинского эксперта, инспектору, которого бил по руке один из обвиняемых, были причинены повреждения в виде ушиба мягких тканей и кровоподтека левого предплечья. Этот факт не оспаривал даже подсудимый – Денис Р., который нанес удары. Кроме того, применение насилия к инспектору подтверждается обращением пострадавшего в Вырицкую районную больницу, где ему поставили диагноз «ушиб левого предплечья». Осознание гражданином Р. того факта, что его рукоприкладство было направлено против представителя власти в связи с выполнением им своих должностных обязанностей, свидетельствует об умышленности действий подсудимого.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенных деяний, а также личности обвиняемых: оба – не судимы, женаты, трудоустроены, по месту жительства и работы характеризуются положительно. Ни на каких учетах не состоят. У обоих – маленькие дети. Подсудимые принесли свои извинения потерпевшим и добровольно возместили моральный вред, причиненный преступлением – выплатили инспектору, пострадавшему от рук Дениса Р., 10 тысяч рублей. Отягчающих обстоятельств суд не усмотрел.

В итоге Гатчинский городской суд вынес обоим обвинительный приговор. Денис Р. был признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса. По статье 319 УК РФ ему назначили исправительные работы на полгода, по статье 318 УК РФ – лишение свободы на 11 месяцев. Путем частичного сложения наказаний дали год, который было решено считать условным с испытательным сроком полтора года. Гражданин Р. должен встать на учет в специализированном государственном органе, занимающимся исправлением осужденных, и являться на регистрацию в этот орган по графику – не реже одного раза в месяц. Место жительства и работы без уведомления органа менять нельзя.

Гражданину П. присудили шесть месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработной платы.

По информации Гатчинской городской прокуратуры