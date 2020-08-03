В школе будем держать дистанцию?

«Я – Лида, пойду в первый класс: где я буду учиться – в школе или дома?», – задала свой вопрос маленькая жительница Гатчины.

Заместитель главы администрации Гатчинского района Роман Дерендяев ответил, что, по рекомендации Министерства просвещения, 1-е сентября пройдет очно. Дети пойдут в школу. Но все может поменяться – в зависимости от «ковида».

Председатель Комитета образования Елена Глыбина рассказала, что к 20-25 августа все ремонты в школах закончатся, и начнется санобработка.

- Более того, мы готовы открыть школы в режиме очного санитарного обучения, – заметила Елена Николаевна. – Есть рекомендации, чтобы каждый класс учился в стенах одного кабинета, мы можем раздвинуть расписание – это решаемо для односменной школы. То же касается масок, дезинфицирующих жидкостей и ламп в классах. Все-таки школьные занятия, которых дети, учителя и родители ждут уже пятый месяц, должны быть не только полезны, но и безопасны.

Родителей волнует вопрос, сколько человек будет в классе. Елена Николаевна ответила, что количество детей в классах не изменится – разделить классы на группы нереально. Но, скорее всего, до 8-го класса не будет кабинетной системы вообще – ходить по классам будут учителя, а не дети. С 9-11 классами сложнее: старшеклассников нельзя посадить на все предметы в один класс в ущерб качеству образования. В общем, организационные вопросы еще есть. И, вполне возможно, что такие предметы, как музыка, рисование и труд будут вынесены на «дистанционку». Но этот вопрос, по словам Елены Николаевны, на стадии обсуждения. Окончательных рекомендаций ни от областного Комитета образования, ни от Министерства просвещения пока нет.

Елена Глыбина рассказала, какие уроки школы извлекли из вынужденного дистанционного обучения. Самое главное, все быстро овладели новейшими технологиями – даже те, кто совсем ими не владел: «Практика показала, что некоторые участки образовательной программы можно осваивать дистанционно. Но личность воспитать может только личность – педагога заменить нельзя».