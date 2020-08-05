Бренд Всероссийской переписи населения получил международное признание

Предстоящая перепись станет
первой в истории России цифровой, поэтому требовалась кардинальная смена образа
исследования, отмечает заместитель руководителя Росстата Павел Смелов. Ключевые
ценности бренда — открытость и устремленность в будущее — были сформулированы с
помощью исследований и фокус-групп. Так появился слоган «Создаем будущее!» и
создан новый образ переписи — яркий и современный, привлекающий внимание к
новым возможностям.
«Красочный логотип подчеркивает новый цифровой
формат предстоящей переписи», — сказал Павел Смелов. — Логическим продолжением
фирменного стиля стал талисман переписи — птичка ВиПиН, которая в игровой форме
рассказывает о преимуществах нового подхода».
Проект ребрендинга реализован при
креативном сопровождении агентства CROS.Marketing. К созданию нового фирменного
стиля было привлечено все дизайнерское сообщество страны. На Всероссийский
конкурс логотипа переписи дизайнеры заявили 3 100 работ.
Победивший логотип стал основой
яркого современного образа, который полностью соответствует новому видению
переписи.
Результатом стало серьезное
изменение информационного поля. Значительно выросло количество упоминаний
слов-маркеров, связанных с переписью: слова «будущее» — более чем в 12 раз,
слова «цифровой» — в 22 раза.