Бренд Всероссийской переписи населения получил международное признание

Предстоящая перепись станет первой в истории России цифровой, поэтому требовалась кардинальная смена образа исследования, отмечает заместитель руководителя Росстата Павел Смелов. Ключевые ценности бренда — открытость и устремленность в будущее — были сформулированы с помощью исследований и фокус-групп. Так появился слоган «Создаем будущее!» и создан новый образ переписи — яркий и современный, привлекающий внимание к новым возможностям.

«Красочный логотип подчеркивает новый цифровой формат предстоящей переписи», — сказал Павел Смелов. — Логическим продолжением фирменного стиля стал талисман переписи — птичка ВиПиН, которая в игровой форме рассказывает о преимуществах нового подхода».

Проект ребрендинга реализован при креативном сопровождении агентства CROS.Marketing. К созданию нового фирменного стиля было привлечено все дизайнерское сообщество страны. На Всероссийский конкурс логотипа переписи дизайнеры заявили 3 100 работ.

Победивший логотип стал основой яркого современного образа, который полностью соответствует новому видению переписи.

Результатом стало серьезное изменение информационного поля. Значительно выросло количество упоминаний слов-маркеров, связанных с переписью: слова «будущее» — более чем в 12 раз, слова «цифровой» — в 22 раза.