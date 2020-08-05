Новые дома для жителей Ленинградской области

Новые дома для жителей Ленинградской области

До 1 сентября 2025 года в регионе будет расселено 1076 аварийных домов, в которых сейчас проживает 16,5 тысяч человек.

Рубрики : Общество     05 Aug 2020

Быстрее всего строится четырехэтажный дом на 55 квартир в деревне Ополье: уже залит фундамент и строители смонтировали два этажа, до холодов тепловой контур будет закрыт.

Следующий по степени готовности — пятиэтажный дом на 80 квартир в поселке Дружная Горка Гатчинского района. Там рабочие ведут монтаж панелей перекрытий цокольного этажа. Подрядчик обустроил ливневую канализацию для отвода сточных вод.

Земляные работы и мобилизация ведутся на площадках в Волосово (дом в пять этажей на 71 квартиру), в Гатчине (четырехэтажный дом на 243 квартиры) и в поселке Ефимовский (четырехэтажный дом на 68 квартир).

Программа реализуется в 89 муниципальных образованиях, в 45-ти из них планируется строительство многоквартирных домов, в остальных — покупка квартир на вторичном рынке. Общий бюджет мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья в Ленинградской области составляет 12,5 млрд рублей. Часть средств выделяется Фондом содействия реформированию ЖКХ, часть — областным и муниципальными бюджетами.

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