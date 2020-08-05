Новые дома для жителей Ленинградской области

Быстрее всего строится
четырехэтажный дом на 55 квартир в деревне Ополье: уже залит фундамент и
строители смонтировали два этажа, до холодов тепловой контур будет закрыт.
Следующий по степени
готовности — пятиэтажный дом на 80 квартир в поселке Дружная Горка Гатчинского
района. Там рабочие ведут монтаж панелей перекрытий цокольного этажа. Подрядчик
обустроил ливневую канализацию для отвода сточных вод.
Земляные работы и
мобилизация ведутся на площадках в Волосово (дом в пять этажей на 71 квартиру),
в Гатчине (четырехэтажный дом на 243 квартиры) и в поселке Ефимовский
(четырехэтажный дом на 68 квартир).
Программа реализуется в
89 муниципальных образованиях, в 45-ти из них планируется строительство
многоквартирных домов, в остальных — покупка квартир на вторичном рынке. Общий
бюджет мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья в Ленинградской
области составляет 12,5 млрд рублей. Часть средств выделяется Фондом содействия
реформированию ЖКХ, часть — областным и муниципальными бюджетами.