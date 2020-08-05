В Ленинградской области сняты ограничения на работу МФЦ

В Ленинградской области сняты ограничения на работу МФЦ

МФЦ открыты во всех районах Ленинградской области, в «жёлтой» зоне фуд-корты могут возобновить работу в торговых центрах. Соответствующие изменения в постановление правительства Ленинградской области подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Рубрики : COVID-19     05 Aug 2020

Документом снято ограничение по работе предприятий общепита в торговых центрах и торговых комплексах второй («жёлтой») зоны. Кафе и ресторанам здесь разрешено открыться при условии использования до 50% посадочных мест, с расстоянием между столами 1,5 метра. Также остается обязательное условие обработки посуды в посудомоечных машинах при температуре 95 градусов либо использование одноразовой посуды.

В «красной» зоне, к которой относится Гатчинский район, фуд-корты в торговых центрах могут осуществлять обслуживание только на вынос за пределы зданий торговых комплексов.

Также постановлением сняты ограничения в работе многофункциональных центров. Во всех районах центры «Мои документы» предоставляют полный перечень услуг без предварительной записи, но посещение МФЦ разрешено строго в масках.

Постановление вступило в силу с 4 августа.

С 24 июля распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим образом:

- в первой («красной») зоне – Гатчинский район;

- во второй («желтой») зоне – Всеволожский Волосовский, Киришский, Выборгский, Кировский, Ломоносовский,  Тосненский, Тихвинский районы и Сосновый Бор,

- в третьей («зеленой») зоне – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Сланцевский, Бокситогорский, Кингисеппский, Приозерский и Лужский районы.

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