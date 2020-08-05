В Ленинградской области сняты ограничения на работу МФЦ

Документом снято
ограничение по работе предприятий общепита в торговых центрах и торговых
комплексах второй («жёлтой») зоны. Кафе и ресторанам здесь разрешено открыться
при условии использования до 50% посадочных мест, с расстоянием между столами
1,5 метра. Также остается обязательное условие обработки посуды в посудомоечных
машинах при температуре 95 градусов либо использование одноразовой посуды.
В «красной» зоне, к
которой относится Гатчинский район, фуд-корты в торговых центрах могут
осуществлять обслуживание только на вынос за пределы зданий торговых
комплексов.
Также постановлением
сняты ограничения в работе многофункциональных центров. Во всех районах центры
«Мои документы» предоставляют полный перечень услуг без предварительной записи,
но посещение МФЦ разрешено строго в масках.
Постановление вступило в
силу с 4 августа.
С 24 июля распределение
районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим образом:
- в первой («красной»)
зоне – Гатчинский район;
- во второй («желтой»)
зоне – Всеволожский Волосовский, Киришский, Выборгский, Кировский,
Ломоносовский, Тосненский, Тихвинский
районы и Сосновый Бор,
- в третьей («зеленой»)
зоне – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Сланцевский, Бокситогорский,
Кингисеппский, Приозерский и Лужский районы.