«Мобильный избиратель»: продолжается прием заявлений граждан для голосования по месту нахождения

С 29 июля в территориальных
избирательных комиссиях муниципальных районов, городского округа Ленинградской
области и многофункциональных центрах, а также на портале «Госуслуги» осуществляется
прием заявлений избирателей для голосования на выборах Губернатора
Ленинградской области по месту нахождения (а не по месту регистрации)
Заявление о желании голосовать
не по месту регистрации, а на избирательном участке по месту нахождения, гражданин
может лично подать в пунктах приема заявлений территориальных избирательных
комиссий муниципальных районов, городского округа Ленинградской области, в
любом многофункциональном центре в Ленинградской области, а также – в
электронном виде – на «Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) www.gosuslugi.ru в период с 29 июля по 8 сентября.
Прием таких заявлений в территориальных
избирательных комиссиях муниципальных районов, городского округа Ленинградской
области будет осуществляться: с понедельника по пятницу - с 15 до 19 часов, в
субботу и воскресенье – с 10 до 14 часов.
За неделю с 29 июля по 4
августа в Ленинградской области такие заявления подали 81 человек: 22 - в
пунктах приема заявлений территориальных избирательных комиссий, 17 - в
многофункциональных центрах, 42 - через портал «Госуслуги».