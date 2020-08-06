«Мобильный избиратель»: продолжается прием заявлений граждан для голосования по месту нахождения

С 29 июля в территориальных избирательных комиссиях муниципальных районов, городского округа Ленинградской области и многофункциональных центрах, а также на портале «Госуслуги» осуществляется прием заявлений избирателей для голосования на выборах Губернатора Ленинградской области по месту нахождения (а не по месту регистрации)

Заявление о желании голосовать не по месту регистрации, а на избирательном участке по месту нахождения, гражданин может лично подать в пунктах приема заявлений территориальных избирательных комиссий муниципальных районов, городского округа Ленинградской области, в любом многофункциональном центре в Ленинградской области, а также – в электронном виде – на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru в период с 29 июля по 8 сентября.

Прием таких заявлений в территориальных избирательных комиссиях муниципальных районов, городского округа Ленинградской области будет осуществляться: с понедельника по пятницу - с 15 до 19 часов, в субботу и воскресенье – с 10 до 14 часов.

За неделю с 29 июля по 4 августа в Ленинградской области такие заявления подали 81 человек: 22 - в пунктах приема заявлений территориальных избирательных комиссий, 17 - в многофункциональных центрах, 42 - через портал «Госуслуги».