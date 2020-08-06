«Мобильный избиратель»: продолжается прием заявлений граждан для голосования по месту нахождения

«Мобильный избиратель»: продолжается прием заявлений граждан для голосования по месту нахождения

На выборах губернатора избиратели Ленинградской области cмогут проголосовать на любом удобном для них избирательном участке вне зависимости от места регистрации. Выборы губернатора Ленинградской области состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года, досрочное голосование пройдет 11 и 12 сентября.

Рубрики : Выборы     06 Aug 2020

С 29 июля в территориальных избирательных комиссиях муниципальных районов, городского округа Ленинградской области и многофункциональных центрах, а также на портале «Госуслуги» осуществляется прием заявлений избирателей для голосования на выборах Губернатора Ленинградской области по месту нахождения (а не по месту регистрации)

Заявление о желании голосовать не по месту регистрации, а на избирательном участке по месту нахождения, гражданин может лично подать в пунктах приема заявлений территориальных избирательных комиссий муниципальных районов, городского округа Ленинградской области, в любом многофункциональном центре в Ленинградской области, а также – в электронном виде – на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru  в период с 29 июля по 8 сентября.

Прием таких заявлений в территориальных избирательных комиссиях муниципальных районов, городского округа Ленинградской области будет осуществляться: с понедельника по пятницу - с 15 до 19 часов, в субботу и воскресенье – с 10 до 14 часов.

За неделю с 29 июля по 4 августа в Ленинградской области такие заявления подали 81 человек: 22 - в пунктах приема заявлений территориальных избирательных комиссий, 17 - в многофункциональных центрах, 42 - через портал «Госуслуги».

 

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