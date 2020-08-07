Коронавирус не отступает: 11 новых случаев в Гатчинском районе

В целом по Гатчинскому району на 6 августа число зарегистрированных COVID-пациентов достигло 1765 человек, поправились из числа заболевших гатчинцев 1274 человека, зарегистрировано 18 летальных исходов. Таким образом, выздоровели 72,2 % от числа заболевших гатчинцев.

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина (+3)

- п. Тайцы (+1)

- с. Никольское (+1)

- п. Сиверский (+1)

- д. Выра (+1)

- п. Вайялово (+1)

- д. Мыза-Ивановка (+3)

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора в целом на 7 августа коронавирусная инфекция диагностирована у 6116 человек, 4182 поправились, 56 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 68,4 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 659 человека (выздоровели 550),

- г. Коммунар – 119 человек (выздоровели 59),

- п. Вырица – 105 человека (выздоровели 85),

- п. Сиверский– 104 человека (выздоровели 83),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 72 человека (выздоровели 63)

- п. Новый Свет – 57 человек (выздоровели 45),

- п. Тайцы – 56 человек (выздоровели 29),

- п. Дружная Горка – 36 человек (выздоровели 18),

- д. Большие Колпаны – 32 человека (выздоровели 10),

- п. Пудость, д. Малое Верево – по 29 человек,

- д. Лампово – 27 человек,

- с. Никольское - 26 человек,

- д. Сяськелево, п. Войсковицы – по 20 человек,

- п. Терволово, д. Пудомяги – по 16 человек,

- д. Малые Колпаны – 15 человек,

- п. Елизаветино – 14 человек,

- д. Большое Рейзино, д. Новый Учхоз – по 13 человек,

- п. Мыза-Ивановка – 11 человек,

- д. Батово, п. Семрино – по 10 человек,

- п. Высокоключевой, д. Белогорка, д. Шпаньково – по 9 человек,

- д. Мины – 8 человек,

- п. Лукаши, д. Покровская – по 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, д. Пустошка, д. Меньково, Дружноселье, Старосиверская, п. Сусанино, д. Жабино, п. Суйда, с. Рождествено – по 6 человек,

- д. Монделево, д. Большое Верево, д. Тихковицы, д. Выра – по 5 человек,

- д. Вяхтелево, д. Ляды, Даймище, д. Куровицы, д. Ивановка (Пудостьское), п. Торфяное, Кобралово – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Романовка, д. Остров, Тойворово, д. Холоповицы, Карташевская, д. Большево, д. Орлино, д. Никольское, д. Черново, п. Вайялово – по 3 человека,

- п. Дивенский, Новосиверская, д. Покровка, д. Нижняя, д. Изора, Малые Борницы, Пригородный, Сокколово, Большое Сергелево, д. Александровка, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Горки – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, п. Новинка, д. Старые Низковицы, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Виркино, д. Тяглино, Пижма, Новые Черницы, д. Замостье, д. Парицы, Алапурская, Вайя, Зайцево, Вярлево, Смольково, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, д. Лядино - по 1 человеку.