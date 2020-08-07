Народное искусство — живоносный источник света и радости

Ростовская финифть, богородская игрушка, полтавская керамика, каслинское литье, гжельская керамика, вологодское кружево, павлово-посадские платки, палехская роспись — на выставке представлены образцы сразу нескольких видов традиционного народного искусства России и ближнего зарубежья. Посетив эту небольшую выставку, можно составить представление о том, как развивались народные художественные промыслы в русле великого искусства нашей родины.

1 августа в Духовно-просветительском центре Покровского собора состоялась встреча с автором выставки Людмилой Ковалевой, которая с 1981 года является сотрудником лаборатории научной реставрации тканей Государственного Эрмитажа. Людмила Евгеньевна выставляет свои коллекционные образцы в Гатчине уже не в первый раз. В январе 2020 года в Покровском центре с успехом прошла ее выставка раритетных изделий ручной работы отечественных мастериц конца XIX — начала XX века.

На этот раз Людмила Ковалева рассказала о разных этапах становления и развития народных промыслов в России.

- Это тема благодатная, глубокая, широкая, потому что она включает в себя множество других разных тем, каждая из которых несет в себе информацию о нашем народном искусстве, - говорит Людмила Евгеньевна. - Наши промыслы объединяет одно — все они выросли на одной почве: это народное искусство. Своими корнями народное искусство уходит в глубокую старину. У человека всегда была тяга к украшению каких-то предметов быта. Все это постепенно развивалось и расширялось. Народное искусство в России процветало в крестьянских избах, монастырях, помещичьих усадьбах. Украшения, плетеные изделия, народная одежда, домашняя утварь изготавливались поначалу для собственных нужд, а потом и для продажи на сельских и городских ярмарках.

Людмила Евгеньевна напомнила, что характерные виды промыслов возникали в разных районах в зависимости от присутствия там материалов для творчества. Там, где было много леса (центральные и северные районы России), очень много работали с деревом. Там, где были залежи глины, процветала керамика. Так сложились знаменитые во всем мире народные промыслы, ставшие национальным достоянием и гордостью России.

Интерес к народным художественным промыслам то затухал, то возобновлялся. В конце XIX века в России появились первые собиратели народного искусства и фольклора. В Москве и Петербурге возникли музеи кустарного творчества. Активное собирательство изделий народных промыслов шло в Русском музее. После революции многие народные промыслы стали затухать или, наоборот, перерождаться. Менялись техника и темы, появились новые формы промыслов, создавались артели, где изготавливали изделия на продажу.

Как говорит Людмила Евгеньевна, представленная на этот раз коллекция народного искусства сложилась в семидесятые годы прошлого века, когда она начала работать в Музее этнографии народов СССР (ныне Российский этнографический музей). В это время в Москве прошли нашумевшие выставки, и в России шел очень бурный процесс обсуждения народного творчества, в том числе, народных промыслов. Все эти дебаты и споры в итоге привели к возобновлению интереса к этому виду творчества и поддержке затухающих народных промыслов.

- Все это очень хорошо нам знакомо, - говорит Людмила Евгеньевна. - Похожие предметы быта и украшения наверняка есть у каждого из нас дома. И когда смотришь на всю эту красоту, сердце радуется тому, какое у нас богатое народное искусство, как глубоки наши корни. Жизнь у нас никогда не была особенно легкой и веселой, но человек с давних времен прибегал к творчеству, стараясь оставить за порогом всю эту темноту и впуская в свою душу свет и радость. Вот оно какое, наше народное искусство - праздничное, яркое, радостное, живоносное, жизнеутверждающее!

Рассказ Людмилы Ковалевой дополнила главный библиотекарь отдела обслуживания библиотеки им. А.И. Куприна Алена Тришина. Она не только добавила в экспозицию выставки редкие экспонаты, но и поделилась своим опытом общения с народным искусством.

Выставка Людмилы Ковалевой «За рукоделием» продлится в выставочном центре Духовно-просветительского центра Покровского собора до 22 августа.



