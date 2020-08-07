Народное искусство — живоносный источник света и радости

Ростовская финифть, богородская игрушка,
полтавская керамика, каслинское литье, гжельская керамика, вологодское кружево,
павлово-посадские платки, палехская роспись — на выставке представлены образцы
сразу нескольких видов традиционного народного искусства России и ближнего
зарубежья. Посетив эту небольшую выставку, можно составить представление о том,
как развивались народные художественные промыслы в русле великого искусства
нашей родины.
1 августа в Духовно-просветительском
центре Покровского собора состоялась встреча с автором выставки Людмилой
Ковалевой, которая с 1981 года является сотрудником лаборатории научной
реставрации тканей Государственного Эрмитажа. Людмила Евгеньевна выставляет
свои коллекционные образцы в Гатчине уже не в первый раз. В январе 2020 года в
Покровском центре с успехом прошла ее выставка раритетных изделий ручной работы
отечественных мастериц конца XIX — начала XX века.
На этот раз Людмила Ковалева рассказала о
разных этапах становления и развития народных промыслов в России.
- Это тема благодатная, глубокая, широкая,
потому что она включает в себя множество других разных тем, каждая из которых
несет в себе информацию о нашем народном искусстве, - говорит Людмила
Евгеньевна. - Наши промыслы объединяет одно — все они выросли на одной почве:
это народное искусство. Своими корнями народное искусство уходит в глубокую
старину. У человека всегда была тяга к украшению каких-то предметов быта. Все
это постепенно развивалось и расширялось. Народное искусство в России
процветало в крестьянских избах, монастырях, помещичьих усадьбах. Украшения,
плетеные изделия, народная одежда, домашняя утварь изготавливались поначалу для
собственных нужд, а потом и для продажи на сельских и городских ярмарках.
Людмила Евгеньевна напомнила, что
характерные виды промыслов возникали в разных районах в зависимости от
присутствия там материалов для творчества. Там, где было много леса
(центральные и северные районы России), очень много работали с деревом. Там,
где были залежи глины, процветала керамика. Так сложились знаменитые во всем
мире народные промыслы, ставшие национальным достоянием и гордостью России.
Интерес к народным художественным
промыслам то затухал, то возобновлялся. В конце XIX века в России появились
первые собиратели народного искусства и фольклора. В Москве и Петербурге
возникли музеи кустарного творчества. Активное собирательство изделий народных
промыслов шло в Русском музее. После революции многие народные промыслы стали
затухать или, наоборот, перерождаться. Менялись техника и темы, появились новые
формы промыслов, создавались артели, где изготавливали изделия на продажу.
Как говорит Людмила Евгеньевна,
представленная на этот раз коллекция народного искусства сложилась в
семидесятые годы прошлого века, когда она начала работать в Музее этнографии
народов СССР (ныне Российский этнографический музей). В это время в Москве
прошли нашумевшие выставки, и в России шел очень бурный процесс обсуждения
народного творчества, в том числе, народных промыслов. Все эти дебаты и споры в
итоге привели к возобновлению интереса к этому виду творчества и поддержке
затухающих народных промыслов.
- Все это очень хорошо нам знакомо, -
говорит Людмила Евгеньевна. - Похожие предметы быта и украшения наверняка есть у
каждого из нас дома. И когда смотришь на всю эту красоту, сердце радуется тому,
какое у нас богатое народное искусство, как глубоки наши корни. Жизнь у нас
никогда не была особенно легкой и веселой, но человек с давних времен прибегал
к творчеству, стараясь оставить за порогом всю эту темноту и впуская в свою
душу свет и радость. Вот оно какое, наше народное искусство - праздничное,
яркое, радостное, живоносное, жизнеутверждающее!
Рассказ Людмилы Ковалевой дополнила
главный библиотекарь отдела обслуживания библиотеки им. А.И. Куприна Алена
Тришина. Она не только добавила в экспозицию выставки редкие экспонаты, но и
поделилась своим опытом общения с народным искусством.
Выставка Людмилы Ковалевой «За рукоделием»
продлится в выставочном центре Духовно-просветительского центра Покровского
собора до 22 августа.