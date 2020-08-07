Областных волонтёров ждет онлайн-форум

Областных волонтёров ждет онлайн-форум

Для ленинградских активистов стартовала регистрация на Окружной форум добровольцев северо-запада России «Добро в сердце России 2020».

Рубрики : Общество     07 Aug 2020

Подать заявку на участие через официальный сайт форума https://okrug.dobro.ru/ может любой желающий ─ лидер добровольческого объединения, руководитель проекта в сфере добровольчества, волонтер, сотрудник регионального ресурсного центра добровольчества или государственного учреждения, курирующего добровольческую деятельность.

В этом году форум добровольцев пройдет с 5 по 6 сентября в онлайн-формате. Для непосредственных участников ─ тех, кто прошел конкурсный отбор, ─ будут организованы  практические занятия и работа в экспертных сессиях. Зрители, кто не прошел этап отбора, получат доступ к записи основных мероприятий программы форумов.

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