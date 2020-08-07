Областных волонтёров ждет онлайн-форум

Подать заявку на участие
через официальный сайт форума https://okrug.dobro.ru/ может любой желающий ─
лидер добровольческого объединения, руководитель проекта в сфере
добровольчества, волонтер, сотрудник регионального ресурсного центра
добровольчества или государственного учреждения, курирующего добровольческую
деятельность.
В этом году форум
добровольцев пройдет с 5 по 6 сентября в онлайн-формате. Для непосредственных
участников ─ тех, кто прошел конкурсный отбор, ─ будут организованы практические занятия и работа в экспертных
сессиях. Зрители, кто не прошел этап отбора, получат доступ к записи основных
мероприятий программы форумов.