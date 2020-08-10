Первоклассникам подарят рюкзаки и книги

Первоклассникам подарят рюкзаки и книги

В этом году в Ленинградской области 1 сентября за парты сядут 21700 первоклассников, что на 1700 человек больше, чем в прошлом году.

Рубрики : Образование     10 Aug 2020

Все они получат по рюкзаку с логотипом и надписью «Ленинградская область», а также книги «Дом родной – Ленинградская область» с приложением «Занимательная карта Ленинградской области», «Все для победы» и «Азбука безопасности и здоровой жизни» (со светоотражающей полосой).

С 1 сентября все ученики начальных классов школ Ленинградской области будут получать бесплатные горячие обеды. Питанием обеспечат почти 75 тысяч человек. Таким образом, регион исполняет поручение президента Российской Федерации Владимира Путина, которое он дал во время Послания Федеральному Собранию.

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